Llega la hora del trabajo para el Córdoba CF

El Córdoba CF regresa al trabajo. La plantilla blanquiverde, en la que se incluyen los cinco fichajes realizados hasta ahora, está citada este lunes a primera hora para iniciar su primer entrenamiento de la temporada 2022-23, en la que afrontará el reto de situarse en los lugares de privilegio de la clasificación a Primera Federación. Desde el club no se han lanzados mensajes tímidos y, así, el consejero delegado de la entidad cordobesista, Javier González Calvo indicó que el objetivo del equipo será «el primer puesto de la clasificación», siendo consciente, matizó, de que «el fútbol nos pondrá a cada uno en su sitio». Por su parte, el director deportivo del Córdoba CF, Juan Gutiérrez Juanito, también reconoció que la competición será muy fuerte, pero que el objetivo no es otro que situarse en los mejores lugares de la clasificación, es decir, estar al menos cerca del quinto lugar de la tabla, último que da derecho a pelear el ascenso a través de los play off, que recuperan su formato tradicional, es decir, la ida en el campo del equipo clasificado en peor posición y la vuelta en el estadio del mejor clasificado. La primera plaza da el ascenso de forma directa, mientras que el segundo y el quinto, por un lado, y el tercero y cuarto clasificados, por el otro, lucharán por estar en una de las finales por el ascenso.

Jugadores para Germán Crespo

Germán Crespo dirigirá la primera sesión de la temporada en la Ciudad Deportiva a las 8.45 horas y en ella estarán 25 jugadores si se incluyen los tres del segundo equipo blanquiverde que pasaron reconocimiento médico los pasados jueves y viernes. El técnico blanquiverde dispondrá en la portería de Carlos Marín, Felipe Ramos y Jaylan Hankins. En la defensa tendrá a José Ruiz, Carlos Puga, Iván Robles, José Cruz, José Alonso, Dragisa Gudelj, Jorge Moreno y Ekaitz Jiménez. En el centro del campo, a Adrián Fuentes, Christian Carracedo, Ramón Bueno, Javi Flores, Álex Bernal y Simo Bouzaidi, y en la delantera, a Miguel de las Cuevas, Kike Márquez, Antonio Casas y Willy Ledesma. Además, estarán los jugadores del filial Aitor Brito, Christian Delgado y Adrián Turmo.

Calderón, no; Samu Delgado, sí

El Córdoba CF comunicó este domingo por la noche que Calderón no se incororará este lunes a los entrenamientos, ya que tiene permiso del club y que iniciará el trabajo este miércoles. Asimismo, también informó de que Iván Robles no se incorporará al grupo, ya que se negocia su salida y también que Samu Delgado estará a prueba con el grupo, prolongando en Córdoba su tratamiento de recuperación.

De los ocho fichajes que, finalmente, realizará el Córdoba CF -salvo sorpresa de última hora que ofrezca el mercado-, cinco ya están a las órdenes del entrenador granadino, por lo tanto, lejos del objetivo planteado inicialmente por el club de El Arcángel, que aspiraba a que Germán Crespo dispusiera de toda su plantilla en los inicios de los entrenamientos. Por ello, varios jugadores del filial trabajarán con la primera plantilla a la espera de que Juanito complete la reestructuración del plantel que ascendió a Primera Federación, y que sigue siendo la base del equipo para la próxima temporada. De esas cinco nuevas caras, dos estarán en la defensa: el lateral zurdo sub-23 José Manuel Calderón, procedente del San Fernando CD, y el central Jorge Moreno, también sub-23, cedido por el Rayo Vallecano. En el centro del campo, las caras nuevas son las de Ramón Bueno, mediocentro defensivo de 27 años procedente del Villarreal B, y Christian Carracedo, extremo izquierdo que jugó la pasada temporada en el Linares Deportivo. Finalmente, para el ataque se ha contratado a la cara más conocida de las incorporaciones realilzadas hasta ahora: Kike Márquez, que la pasada temporada ascendió a Segunda División con el Albacete.

Un fichaje estrella y tres más

Restan aún tres incorporaciones más. Un extremo izquierdo, un centrocampista organizador o de ataque y otro hombre que complete la zona atacante blanquiverde. No debe ser este un nueve al uso, ya que Juanito aseguró que contempla a Kike Márquez como delantero y no solo como mediapunta, es decir, que no solo luchará por un puesto con Miguel de las Cuevas, sino también como delantero, por lo que ese hombre de ataque que ha de llegar tendrá el perfil de un mediapunta o segundo delantero, aunque también con la opción de que pueda jugar caído a banda, tal y como ocurre con Adrián Fuentes, que aunque la pasada temporada jugó en el Córdoba CF en el costado derecho, generalmente ha actuado durante su carrera como delantero de referencia o como segundo delantero.

Al igual que en la pasada campaña, en esta tampoco habrá stage de pretemporada. El equipo no se concentrará en un lugar de la costa, aunque no se descarta que pueda haber una pequeña concentración junto al mar aprovechando algún encuentro amistoso. En cualquier caso, y al igual que el pasado verano, no es un asunto prioritario para los dirigentes blanquiverdes, que también trabajan contrarreloj para cerrar el calendario de partidos amistosos. Algunos de ellos no tienen cerrado completamente al rival de turno, mientras que en otros aún no está cerrada la fecha y/o el horario. Lo que sí está más que claro es que se estrenará este Córdoba CF en pretemporada contra el Granada, en El Arcángel, el 20 de julio a las 20.30 horas (aunque el horario podría modificarse en función de las temperaturas), mientras que el 23 de julio le espera el Almería en Montecastillo (Jerez de la Frontera).