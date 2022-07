Juanito: "Vamos a completar una plantilla para estar arriba"

El Córdoba CF presentaba este jueves al mediocentro defensivo Ramón Bueno y su director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, hacía una valoración del mercado de fichajes y de la actualidad del equipo. En cuanto a lo primero había un nombre que había saltado en las últimas horas como próximo jugador cordobesista, Youssouf Diarra, del que Juanito comentó que "es un jugador que, evidentemente, gusta a la dirección deportiva pero todavía no tenemos el contrato firmado y no voy a hablar de él". Sin embargo, el gaditano opinó que "es el jugador que buscábamos y más aún después de la negativa de Isi", que se marchó al Deportivo de La Coruña. "No voy a entrar a valorar quién es mejor uno u otro", manifestó el gaditano, "pero si al final se cierra creo que estaremos bastante satisfechos porque sería un jugador ocho o diez. Puede jugar de pivote ofensivo, pero tiene mucha llegada y con mucho físico".

