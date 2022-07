Gudelj: “Estaba seguro de que tenía que firmar aquí”

Hay Gudelj para rato. El Córdoba CF ha entendido a la perfección la forma en la que ha de moverse en el mercado de fichajes tras el salto de categoría, donde no han sido pocas las incorporaciones -y bajas- de una plantilla que sigue subiendo escalones a pesar de que el balón todavía ha echado a andar sobre el verde. Al margen de los desembarcos, la continuidad de algunos de los pilares maestros son otra de las armas más importantes con la que contará Germán Crespo para afrontar el reto de Primera RFEF, donde la ampliación de Dragisa Gudelj -por una temporada, más otra opcional en caso de ascenso- es sin duda todo un golpe de efecto.

El central serbio-neerlandés fue el único fichaje del pasado mercado invernal, donde la dirección deportiva no dejó pasar la oportunidad de incorporar a una pieza de referencia para su retaguardia. Desde entonces, el defensor ha sido un fijo en el esquema de su técnico, además de uno de los nuevos ídolos de El Arcángel. “Ahora hay un importante salto de nivel, intentaremos estar lo más arriba posible. Vamos a tener buenos partidos en buenos estadios y buenos campos. Tanto yo como todo el equipo tenemos muchas ganas de empezar”, ha confesado el futbolista tras la presentación de su renovación.

Su buen hacer a lo largo de la pasada campaña, ya sea en el centro de la zaga o desplazado al perfil izquierdo, ha sido una de las bases para que el equipo consiga el objetivo. “Creo que siempre hay espacio para mejorar. A mí en Cádiz me faltaba un poco esa confianza necesaria. Me sentí solo allí y un jugador que no cuenta con confianza siempre es más difícil llegar a su nivel. Cuando llegué aquí en Córdoba, con la confianza de todos, me he sentido como en casa”, afirma. Llegó como aporte explícito para el juego aéreo y como alternativa al uso para Ekaitz Jiménez, aunque caló por su contundencia, salida de balón y velocidad. Su renovación lo coloca como el mejor pagado de la defensa, en la que se arma de galones tras haber disputado un total de 1.402 minutos durante la segunda vuelta del pasado curso.

“Estamos preparados para luchar en Primera RFEF”

El futbolista reconoce sentirse como pez en el agua dentro del esquema de Germán Crespo, arropado por una afición que lo respalda sobremanera y dentro de un vestuario que es una auténtica piña. “Me llevo muchos momentos buenos del medio año que he estado aquí. Tengo solo palabras buenas del club y ciudad, por eso estaba seguro de que tenía que firmar aquí”, reconoce el defensor. “Es una familia en el vestuario y todos ayudan a otros. Es lo bueno de este equipo, es una familia dentro y fuera del campo”, insiste.

Sobre el reto que se avecina, el serbio también afirma sentirse “listo” y con ganas de que empiece a rodar el balón. “Creo que hemos hecho buenos fichajes hasta ahora. Me han comentado que son jugadores que van a entrar bien en el equipo. Creo que vamos a estar bien la temporada que viene y nos encontramos muy preparados para luchar en Primera RFEF”, confirma ambicioso.

Juanito lo califica como una “renovación estrella”

El director técnico blanquiverde, Juan Gutiérrez “Juanito”, también considera que la continuidad del futbolista es una operación de calado de cara al próximo curso. “Una de nuestras renovaciones estrella. Es un seguro en la defensa de nuestro equipo y es verdad que desde el primer día que pisó los terrenos de entrenamiento del Córdoba CF nos dimos cuenta de que habíamos acertado de pleno. Era un jugador que creo que estaba infravalorado en el Cádiz, nosotros vimos una oportunidad de mercado, en una fecha en la que era complicado hacer fichajes. Teníamos un gran bloque y pensábamos que Dragisa llegaba para completarnos muchísimo en esa parcela”, reconoce.

“Es un jugador que debido a su calidad tiene esa polivalencia. Vamos a tener a uno de los mejores centrales de la categoría sin duda. Todavía tiene muchos pasos por dar en su carrera y evidentemente de afianzarse con nosotros. Ojalá el año que viene tanto el Córdoba CF como Gudelj estemos en Segunda División”, apostilla.