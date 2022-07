El Córdoba CF sumará cuatro años sin un patrocinador privado

No son tiempos fáciles para la inversión privada y, por lo tanto, tampoco para los respaldos publicitarios. Se lo pueden decir al Córdoba CF, que iniciará esta 2022-23 como la cuarta campaña en la que su camiseta no irá serigrafiada con un anunciante privado. En la última ocasión en la que se consiguió un patrocinador de una empresa dirigía el Córdoba CF Jesús León, era el entrenador José Ramón Sandoval y militaba el conjunto blanquiverde en Segunda División A. Entonces, la elástica blanquiverde llevaba la marca Electrocosto, que cogía el testigo de otras marcas privadas de distinta índole como empresas financieras, agrícolas o de servicios. Pero, en realidad, aquellas fueron excepciones. Lejos quedan ya los años en los que Cajasur era el patrocinador oficial del Córdoba CF. La caja de la tierra dejó de serlo hace ya varios lustros y desde ese momento se perdió el vínculo entre la entidad financiera y el club blanquiverde.

En concreto, la temporada 2010-11 fue la última en la que Cajasur “manchó” la camiseta del Córdoba CF. Al final de aquella campaña, el Córdoba CF fue vendido a Ecco Documática (Carlos González), que comenzó la temporada 2011-12 con la elástica blanquiverde limpia, sin ningún tipo de publicidad. Ya en la temporada 2012-13 hubo varios anuncios en la camiseta, aunque siempre patrocinados por el Ayuntamiento de Córdoba. El principal, el de “Córdoba siempre”, que se lució prácticamente a lo largo de toda la temporada. En la campaña 2013-14 se inició la colaboración con la financiera RD Impagos que, de hecho, era el anunciante de la elástica blanquiverde el 22 de junio del 2014, día en el que el Córdoba CF ascendió a Primera División y regresaba a la máxima categoría del fútbol nacional 42 años después. Ya en Primera, el Córdoba CF renovó su compromiso con el mismo anunciante, compromiso que se volvió a mantener en su regreso a Segunda División A, en la temporada 2015-16.

En la 2016-17 hubo cambio de patrocinador principal. El Córdoba CF dio paso a “Tango” marca correspondiente a Eurosemillas, que también se mantuvo en la temporada 2017-18. Esta fue la última campaña en la que el Córdoba CF tuvo en su camiseta un patrocinador principal de capital privado. Cierto que tanto en el pantalón como en la espalda de la camiseta sí hubo anunciantes que no pertenecían a instituciones públicas, con mención especial a Supermercados Piedra, pero desde aquella 2017-18 no hubo un anunciante principal que durara toda la temporada. Una campaña después, ya con Jesús León en la presidencia, Electrocosto manchó temporalmente la elástica blanquiverde, aunque no duró demasiado. Se anunció la cadena de electrodomésticos el último día de agosto del 2018 como patrocinador principal del Córdoba CF y, hasta ahora, es el último anunciante privado en la camiseta del Córdoba CF. La 2019-20, campaña en la que el Córdoba CF afrontaba su primer año en Segunda División B, se inició sin un patrocinador principal. En diciembre del 2019 tomó los mandos Infinity Capital y en la 2020-21, primera temporada del fondo bareiní en la entidad blanquiverde, no hubo ningún tipo de anunciante en la camiseta. Ya en la pasada campaña, la 2021-22 hubo un anunciante, el Ayuntamiento de Córdoba, que desembolsó unos 70.000 euros al club de El Arcángel y este colocó el símbolo y el eslogan “Córdoba Patrimonio de la Humanidad”, a imagen y semejanza del Córdoba Patrimonio de Fútbol Sala, que milita en Primera División.

Ahora, el Córdoba CF aspira a reeditar el patrocinio institucional como principal anunciante en la camiseta blanquiverde para su estreno en Primera Federación. De lograrlo, se cumpliría casi un lustro sin que el club de El Arcángel logre un patrocinio completo de una campaña procedente del capital privado, concretamente desde aquella 2018-19 con Electrocosto, por lo que el Córdoba CF volverá a intentar apoyarse en las instituciones de la ciudad.