El filial del Córdoba CF se queda sin Naranjo y sin Ale Marín

El segundo equipo del Córdoba CF vio cómo en las últimas horas dos de sus hombres más destacados en el ataque en la pasada campaña salieron de las filas cordobesistas.

Por un lado, José Naranjo. El delantero solicitó al Córdoba CF la rescisión de su contrato al contar con una oferta de categoría superior y el acuerdo con el club fue rápido. La entidad blanquiverde agradecía al jugador a través de las redes sociales su aportación al segundo equipo cordobesista y le deseaba suerte en sus futuros proyectos. Por su parte, el futbolista agradecía mediante una carta en la que afirmaba que había sido "un año duro en el ámbito personal" que, sin embargo le ayudó a formarse "como futbolista y como persona. Dejo compañeros en el camino pero me llevo amigos para toda la vida". Naranjo finalizaba su misiva asegurando ser "un blanquiverde más que se alegrará de todo lo bueno" que le pase al Córdoba CF.

Por otro lado, Ale Marín. El mediapunta se encontraba en negociaciones con el Córdoba CF para continuar una temporada más en el segundo equipo cordobesista. Ale Marín solo podía militar en el filial cordobesista tras perder su condición de sub-23. Sin embargo, esta última circunstancia y la de tener otras ofertas, alguna de superior categoría, terminaron por romper la negociación, a pesar de que desde el Córdoba CF se tenían fundadas esperanzas en los últimos días de que el jugador continuaría en el filial blanquiverde. Su final de campaña, con cuatro goles en los tres últimos partidos del primer equipo cordobesista, motivaron aún más a los inquilinos de El Arcángel a intentar su renovación, que finalmente no ha sido posible. El futbolista se despedía a través de sus redes sociales dando "las gracias al club por darme la oportunidad de venir aquí, gracias a Diego Caro, Germán Crespo y sus respectivos cuerpos técnicos por hacerme crecer como futbolista pero sobre todo como persona". Ale Marín finalizaba su mensaje reconociendo que le daba "muchísima pena" tener que despedirse de un Córdoba CF en el que "quería triunfar, pero a veces en esto del fútbol las cosas son así. Me voy tranquilo, porque sé que lo he dado todo por este club, al cual le deseo lo mejor en el futuro".