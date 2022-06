Jesús León, ex presidente del Córdoba CF, declaró este jueves en la Ciudad de la Justicia en la causa de la acción rescisoria contra Bitton Sport dirigida por la administración concursal de la entidad blanquiverde. En la misma, a León se le ha preguntado por el millón de euros de prima por salvación y del cambio de servicios prestados de Sitnosport a Bitton Sport. Esta última pregunta fue respondida de forma tajante por León: “Porque fue una orden personal que me dio Javier Tebas a mí”. El que fuera mandatario cordobesista aseguró que “Tebas me encierra en su despacho, sin móviles, y me pide que eche a Luis Oliver”, por lo que “me veo obligado a hacerlo”, ya que según manifestó León “son tal para cual”.

