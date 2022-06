El Córdoba CF llega a un acuerdo con Toni Arranz para su rescisión

El Córdoba CF anunció este lunes la desvinculación de Toni Arranz como jugador blanquiverde, poniendo así punto y final a la negociación entre las partes para que el centrocampista madrileño se desvinculara del club de El Arcángel. Toni Arranz firmó el pasado verano por una temporada con renovación automática por una campaña más en caso de que el Córdoba CF ascendiera a Primera RFEF, como así ocurrió el pasado abril en el Romano José Fouto.

El club emitió un comunicado en el que anunciaba que "Toni Arranz ha dejado de pertenecer a la disciplina del Córdoba CF tras llegar a un acuerdo con el club". El anuncio recordaba que el futbolista "ha defendido la elástica blanquiverde en 24 partidos, habiendo anotado además un gol en el encuentro a domicilio ante Las Palmas Atlético". El escrito del club finaliza agradeciendo a Toni Arranz "todo su esfuerzo, constancia y entrega defendiendo nuestra camiseta, deseándole la mayor de las suertes en sus futuros proyectos".

Unas horas antes, su relevo natural en la plantilla, Ramón Bueno, anunciaba en redes sociales su despedida de la que fue hasta ahora su afición, la del Villarreal, ya que durante toda su vida había vestido la camiseta del Villarreal B.

"Tras 15 años en el club de mi vida cierro esta etapa tan bonita para mí", confiesa el mediocentro defensivo, que ha firmado por las dos próximas temporadas por el Córdoba CF. "Nunca he vestido una camiseta que no sea la amarilla, pero no me marcho con sentimiento de tristeza", comenta Ramón Bueno en su carta de despedida, camino del que será su primera experiencia profesional fuera de Villarreal a sus 27 años.