Rafael Campanero: "No pensaba que sería presidente"

Le tengo frente a mí y solo me viene un término a la boca: cordobesismo.

Sí, yo nací con una pelota bajo el brazo

Con la de veces que se habrá imaginado qué hubiera sido de su vida sin el fútbol.

Muchas, y lo que no tendré nunca claro es si esta pasión por el fútbol ha sido para bien o para mal. Yo le he dedicado muchas horas al fútbol, te atrapa hasta el pensamiento, abandonas en algunos momentos los negocios… Pero de ninguna manera me arrepiento. Hoy me siento muy satisfecho cuando voy por la calle y recojo el calor de muchas personas, más que cuando me encontraba en la presidencia.

Campanero ha aparecido en primera línea en tres momentos traumáticos de la historia del Córdoba: un descenso a Segunda, el desplome a Tercera y una caída a Segunda B. Le va la marcha.

La primera vez sí tenía deseos de ser presidente. Entré en la junta directiva de Cruz Conde y Barrena. Creé el primer equipo juvenil y el amateur con los derechos del equipo de la Guardia de Franco. Me dieron mi sitio. Me gustaba, pero no pensaba que sería presidente. Un día, en Diario CÓRDOBA, Rafael Morón lanzó un órdago después de que el equipo bajase a Segunda tras siete años gloriosos en Primera, con una deuda de 17 millones de pesetas de aquella época. Decía Morón que si alguien daba el paso, estaba dispuesto a traspasarle el club. Yo me dirigí por carta a él y le dije que si la deuda era sólo de 17 millones de pesetas, no tenía inconveniente. Aquello se enturbió, no eran sólo esos 17 millones de pesetas, sino algo más, y yo empezaba en el mundo empresarial y mi patrimonio era de unos 7 millones de pesetas. Los ingresos del club en Primera habían sido de 11 millones de pesetas por 24 de gastos. Pero dí el paso adelante. La segunda vez la situación financiera sí era francamente mala. Aprecio mucho a mi gran amigo José María Romeo, que era el presidente. Él y Joaquín Bernier me lo pidieron. La deuda era ya entonces de 150 millones de pesetas a las puertas de Tercera. Me convencieron. La última vez pensé que el presidente iba a ser José Romero, como propietario del club.

¿Cuál fue su manual para administrar con éxito en tiempos de crisis?

Suerte. Si cuando cogí el club en Tercera no ascendemos, con 150 millones de deuda, el Córdoba hubiera desaparecido. No llegábamos ni a 3.000 socios, apenas había publicidad… La primera vez me hice cargo porque don José María Padilla, dean de la Iglesia Catedral, que era el patrón principal de Cajasur, a título personal me dio 5 millones de pesetas; no al Córdoba, a Rafael Campanero. Yo se los presté al Córdoba a su vez y me jugué ese dinero, cuando mi patrimonio era poco más. Y por ahí nos pudimos salvar, que hasta me encontré con los trofeos embargados por la Seguridad Social. Pero hacía falta suerte. Y subimos a Primera con un equipo que era todo corazón. No podíamos fichar y con el derecho de retención había pocos jugadores para firmar a coste cero.