"Rafael Campanero era un padre, un abuelo y una leyenda del Córdoba CF"

Los nombres ligados al Córdoba CF son muchos, siempre encabezados por su eterno presidente, Rafael Campanero Guzmán, del que hablan mitos del cordobesismo como Paco Jémez, Rafa Berges, Emilio Vega o Pepe Escalante, entre otros, aunque también personas muy ligadas al desaparecido dirigente en labores de gestión de la entidad cordobesista, como Rafael Barroso o Paco Rojas.

Paco Jémez

El que fuera entrenador blanquiverde en dos etapas, la última con una eliminatoria de ascenso a Primera, se mostró "muy dolido por la noticia, porque es una persona que he tenido la fortuna de tratar y de conocer muy íntimamente". Jémez destacaba de Campanero "no solo lo que representa y representó en el Córdoba CF, la persona más influyente en la historia del Córdoba CF", sino que también quiso reseñar que "personalmente era un hombre cercano y cariñoso. Daba esa imagen que, cuando te las encuentras, es del tipo de personas que le gustaría a uno conocer". El técnico quiso "mandar un fuerte abrazo a la familia, mi pésame" y remarcó que con el adiós a Campanero "no solo perdemos a un gran cordobesista, sino a una gran persona".

Pepe Escalante

El entrenador del último ascenso de Rafael Campanero, a Segunda División A, fue Pepe Escalante, que reconocía a este periódico su "sorpresa" por su fallecimiento, "porque no es un hombre que haya estado enfermo durante mucho tiempo". Para el de Ciudad Jardín, "Campanero es un hombre con mucha historia en el Córdoba CF, fíjate que ya estaba antes de nacer yo. Un hombre que ha estado siempre con el Córdoba CF, que ha peleado por el Córdoba CF, lo ha querido mucho", remarcó. Para Pepe Escalante, Rafael Campanero fue "un hombre entrañable, porque lo hemos tomado muchos como nuestro padre, aunque seamos muy muy veteranos, fíjate que nos lleva veintitantos o 30 años, pero lo hemos considerado así", admitía. El que fuera técnico blanquiverde en diversas etapas remarcaba que "siempre" miró a Campanero "como una persona a la que había que hacer caso, porque tenía mucho sentido común y ha peleado en todos los frentes por su ideal, que era el Córdoba CF".

Finalmente, Escalante recordó que, junto a Campanero, coincidió "en bastantes etapas" en el Córdoba CF, "en reiteradas ocasiones". "Ascendió el Córdoba CF algunas veces, entre ellas estando él de presidente, yo de jugador, luego yo de entrenador. Y ese recuerdo está ahí. Ascendí con él tanto como jugador como de entrenador. Es mucha historia, y debo mirarlo desde el respeto y mirarlo como presidente del Córdoba CF y también como padre deportivo. Desde los 12 o 13 años que llegué yo al Córdoba CF siempre sirvió para que progresara. Es inolvidable. Todo eso es inolvidable", finalizó Pepe Escalante.

Emilio Vega

Una de las personas más afectadas por el fallecimiento de Rafael Campanero fue Emilio Vega. El de Bembibre tenía una relación con el eterno presidente que iba más allá de lo profesional o de la apuesta que Campanero hizo con él para la dirección deportiva, hace ya 15 años. "Creo que se nos ha ido una leyenda del Córdoba CF y del cordobesismo y evidentemente para mí es una pérdida increíble, porque teníamos una relación más allá del fútbol y de todo", declaraba Vega a este periódico. "Era alguien vital en vida, a todos los niveles, y estoy seguro de que la ciudad y la afición nunca lo olvidará", aseguró Vega, que rememoraba que "a nivel de jugador lo conocí, aunque no fue mi presidente, pero fue la persona que me dio la oportunidad de empezar, prácticamente, en este área deportiva, por lo que mi agradecimiento es por todo: en lo profesional y en lo personal". Finalmente, Emilio Vega comentó que "siempre, hasta prácticamente la semana pasada, mantuvimos el contacto casi diario y siempre fue un consejero, un padre, un abuelo y lo considero de mi familia".

Rafa Berges

Para Rafa Berges "no se concibe el Córdoba CF sin Rafael Campanero" y comentó a este periódico "recuerdos que me vienen de cuando era un niño, entré en el Córdoba CF y él era el presidente del club; siempre creyó en el fútbol de cantera, con chavales de Córdoba en el club y puso su máxima confianza en Abelardo, que es quien ejecutaba sus órdenes". Para Berges, con el adiós a Campanero "se va una parte de la historia del club, una parte importante, y queda en el recuerdo y para la eternidad un hombre que es símbolo del cordobesismo. Es uno de los nombres más importantes en la historia del club", recalcó el campeón olímpico, que lamentó "mucho su pérdida", aunque subrayó que "lo importante es que se lleva el reconocimiento, la memoria y el agradecimiento de todos los que nos sentimos cordobesistas. Deja un legado importante y todo el mundo que se sienta cordobesista debemos tener un compromiso de intentar siempre recordar su memoria y dar continuidad a sus ideales sobre el Córdoba CF". Finalmente, Berges comentó que el fallecimiento de Rafael Campanero "es una pérdida irreparable, pero lo más importante es que el legado y recuerdo que deja" en el Córdoba CF, "imborrable en nuestras vidas por lo que significó, tanto a nivel deportivo como a nivel personal".

Javi Moreno, Perico, Iñaki...

En redes sociales, las reacciones de otros hombres que fueron leyenda en el Córdoba CF no se han hecho esperar, lógicamente. Iñaki López Murga recordaba que "gracias a ti recalé en el club que me cambió la vida. Hasta siempre, amigo". Pedro Campos también agradeció a Campanero "todo" lo que dio "al cordobesismo", dando "las gracias por lo que me diste". Y, por supuesto, Javi Moreno, máxima figura de aquel Córdoba CF que logró el ascenso a Segunda División A, en el 2007, con Campanero como máximo exponente, "presidente, amigo y persona ejemplar", para el Búfalo.

Gracias por todo lo que diste al cordobesismo, y muchas gracias por lo que me diste. D.E.P.

Rafael Barroso

Rafael Barroso, cuyo padre fue mano derecha de Campanero en el Córdoba CF y él mismo fue su consejero, explicaba a este periódico que la noticia le llegó cuando "iba para la Cruz Roja, me llamó su nieto diciendo que todo estaba igual, pero poco después volvieron a llamarme para decirme que acababa de irse". "Rafael Campanero era como un padre para mí, le veía reflejado en mi padre, que se fue hace ocho años también, y viceversa", recordaba Barroso, que explicaba que "ambos llevaron una trayectoria juntos en el Córdoba CF, estuvo un montón de años como directivo con él y le conocía desde que yo era un niño. Cuando dejamos el club estuve de consejero y me jubilé, le he acompañado mucho, tomábamos café todos los días en Las Tendillas y hablábamos mucho". Obviamente, Barroso comentó que tiene "recuerdos imborrables de Rafael Campanero y de todas las cosas que me contaba, tenía una memoria prodigiosa" y explicaba que "la pandemia le hizo mucho daño", porque "le recluyó en casa, le hizo mella, iba cada vez más para abajo y si la cabeza no funciona no funcionan los órganos", lamentó.

Muy triste por la pérdida de uno de los hombres más importantes en mi carrera profesional. Presidente, amigo y persona ejemplar. Siempre pendiente y ayudando en todo lo podía. Compartí con él recuerdos imborrables. DEP Rafael Campanero. Hasta siempre, presi💔

"Hay muchas personas que las consideramos leyendas, están en nuestro recuerdo, pero Rafael Campanero es la leyenda del Córdoba CF, así, en mayúsculas", por lo que en su opinión "los que somos cordobesistas hoy estamos todos un poco huérfanos, todo el mundo está apenadísimo, la gente le quería mucho, con el tiempo se ha sabido valorar lo que era Rafael Campanero no solo en el aspecto deportivo, sino en el cultural, empresarial, en la ciudad en sí". Finalmente, Barroso reclamó que el socio número 1 del Córdoba CF y presidente de honor "debe tener un reconocimiento, se ha ido uno de los nuestros y uno de los grandes, un adelantado a su época".

Paco Rojas

"Todo lo que he sido en el fútbol, poco o mucho, se lo debo a Rafael Campanero", comentaba a este periódico Paco Rojas tras recibir "la tristísima noticia", ya que "a los 19 años me nombró director de la cantera y a los 23 años me hizo el gerente más joven de toda España, estando con él entonces cuatro años y cuando se marchó él, me fui yo a Cádiz", rememoraba. "Para mí es irrepetible, que una sola persona pueda ser presidente en tres épocas distintas y en las tres se logren tres ascensos", remarcó el que también fue presidente de la entidad blanquiverde. "Una enseñanza, de las muchas que tuve, es que siempre me decía: 'Paco, entre lo económico y lo deportivo, nunca lo dudes: lo económico. Lo deportivo es transitorio, se estará arriba o abajo, pero la economía por encima de todo'". Finalmente, Rojas quiso transmitir "a su familia mi más profundo pesar y un fuerte abrazo a todo el cordobesismo".