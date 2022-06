Luis Oliver, exdirector general deportivo del Córdoba CF, compareció en la sala de prensa del Badajoz, este miércoles, para anunciar el traspaso de acciones de la empresa de Joaquín Parra a su firma, Lanuspe, que desde ahora es el accionista mayoritario del club pacense.

Oliver, que se encuentra inmerso en la causa del caso Córdoba en el Instrucción 5 de la ciudad, fue preguntado por el futuro de Isi Gómez, que tiene un preacuerdo con el Córdoba CF y aún debe cumplir una temporada en el club pacense. La respuesta del navarro fue significativa: «El Córdoba CF es de los cataríes (sic), que tienen mucho dinero, cuando llamen tendrán el precio adecuado» por Isi Gómez, porque «de aquí no se va a ir nadie sin pagar y pagando lo que se tiene que pagar» por el mediapunta madrileño. "Aquí no se van ir más pagando un bocadillo de mortadela. Se van a ir pagando lo que tienen que pagar", zanjó.

El Badajoz pretende un traspaso o, al menos, que el futbolista perdone las cantidades que se le adeudan, algo de lo que también habló Oliver, que reconoció que se le debe a la actual plantilla una cantidad en torno «a los 400.000 euros y pico, no sabemos la cantidad», admitió. Los jugadores «han pedido el bruto, en torno a los 600.000 euros, pero hay que descontar de ahí el IRPF para Hacienda, por lo que creo que serán 400.000 euros y pico».

El nuevo dirigente blanquinegro también habló de la futura temporada en Primera RFEF, competición en la que «quieren meter» al Badajoz «en el Grupo 2», aseguró, «pero vamos a pelear por entrar en el Grupo 1», ya que entiende que estar en el grupo del Córdoba CF sería «una desventaja deportiva», debido a que «nos tiramos 20 horas en el autobús, llegaríamos a la ciudad el lunes por la mañana», se quejó. El navarro amplió su opinión: «Como nos metan en el Grupo 2 va a ser un desastre. Llegaremos mermados físicamente. Esto no es Primera, que van en jet privado, aquí vas en bus. Espero que nos dejen en el Grupo 1 e impere la cordura, un bien escaso en el fútbol».

"Rubiales fue jugador mío y Tebas, empleado"

Oliver declaró en la rueda de prensa que él "siempre" está "con el poder, porque así estamos todos más tranquilos" y cuando se le preguntó por la guerra entre la RFEF y LaLiga comentó que no se iba "a meter en ese fregao. Rubiales ha sido jugador mío y Tebas ha sido empleado mío en el Xerez. Fíjate si los conozco a ambos, desde hace 30 años, y mira cómo están", por lo que entiende que "uno tiene que ser amigo de los dos y estar callado".

Volviendo a la competición, además de solicitar el Grupo 1, Oliver informó de que el Badajoz pedirá el regreso a "la liguilla a doble partido y que se juegue en nuestro estadio, que sería lo normal" e insistió en las distancias que debe recorrer el Badajoz. "Aquí no tenemos nada, solo una buena carretera y autobús. Qué sentido tiene hacernos 1.000 kilómetros cada dos semanas. La distancia entre Ferrol y Barcelona es igual que la de Badajoz a Barcelona. Pues que manden al Ferrol" al Grupo 2, se quejó. "No nos pueden meter una penalización de 20.000 kilómetros sin protestar. Pues vamos a protestar. Te están destrozando físicamente, porque te fastidian dos días. Después de 25-30 horas de bus, fíjate cómo está el cuerpo. Yo no me podría levantar. Lo vamos a pelear", finalizó.