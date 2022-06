El Córdoba eSports certifica el ascenso a Tercera División

Otro ascenso para la cuenta del Córdoba CF esta temporada, aunque ahora desde una parcela en la que también se maneja a la perfección: los deportivos electrónicos. El Córdoba eSports ha conseguido certificar el fulgurante ascenso a la Tercera División de la VFO Spain en la modalidad de Clubes Pro de FIFA 22, tras una temporada de máxima complejidad en la que ha logrado echar el guante al segundo puesto -último con pase al ascenso- un partido antes del cierre de la competición doméstica. Con un tramo final marcado por la incertidumbre, con hasta dos derrotas en los últimos tres encuentros del calendario, el combinado blanquiverde ha sellado matemáticamente su promoción en la penúltima jornada, merced del empate que simultáneamente apuntó el tercer clasificado -que lo dejaba sin opciones- y que ha dejado al bloque cordobés como flamante subcampeón del Grupo D de la Cuarta División, con un total de 47 puntos.

La escuadra califa en los electronic sports, de esta forma, firma así su tercer ascenso desde su refundación en el verano del año 2020, donde surgió en representación del Córdoba CF para llevar su nombre, colores y escudo hasta lo más alto del panorama nacional en el ámbito. A lo largo de la campaña ha tenido que hacer frente a rivales de gran entidad como el Lugo eSports o el Betis San Isidro, entre otros, adversarios oficiales también en representación de sus respectivos clubes y que han complicado la papeleta hasta el último momento. El Lugo eSports, precisamente, ha sido el campeón del certamen, con el que los cordobesistas han compartido un bonito duelo en el dúo cabecero a lo largo de la campaña.

El salto de categoría también vendrá acompañado de nuevos retos, donde ahora los blanquiverdes comenzarán a codearse con pesos pesados como Reds Gaming, Las Palmas Unity o Soccer Legends, equipos que ya aguardan en la Tercera División de la próxima campaña en la VFO Spain y que, a expensas del reparto de grupos, se presumen como rivales potenciales del cuadro califa para la decimotercera temporada de la competición en FIFA 23. Antes de dar por cerrado el campeonato, no obstante, el Córdoba eSports también tendrá que disputar una última jornada, sin nada en juego ante El Barrio eSports (martes, 23.20 horas).

Los protagonistas del ascenso

La plantilla que ha conseguido aupar al Córdoba eSports hasta la tercera categoría nacional en la VFO Spain ha sido encabezada por un proyecto que a su vez es eminentemente cordobés, donde la gran mayoría de sus jugadores proceden de distintos puntos de la capital y la provincia. Sus nombres pueden ser desconocidos para muchos, aunque ya cuentan con un hueco en la historia blanquiverde después de un año insuperable.

Los integrantes de esta laureado plantel han sido los porteros ADJ24 y Javibj, los defensas P2Q3-Hervaboy, Pedrogmezz, Adrii_GA22, Juankca83, PabloMN (C), iJoserrA y adri_styles (C); los mediocampistas SoloFiFaXx, b0mv99, MarioCuesta999, JRCortes-PILE, Rufiji10 y Daniel_locura111; y los delanteros Giova2309, Karlitos21 (C) y XxexuxX7.