El Córdoba CF, la RFEF y la voluntad de mejora

No parece que la decisión sobre los grupos que conformarán la Primera RFEF tenga una pronta resolución. Principalmente, si hay que creerse la voluntad reparadora del organismo federativo, según informó este lunes Marca, que pretende escuchar a los clubs -entre ellos al Córdoba CF- y modificar diversos aspectos de la competición tras los múltiples errores habidos en su estreno. Empezando por las eliminatorias de ascenso, que «la RFEF no considera que sea inamovible si hay buena voluntad por todas las partes», según comunicó el organismo federativo a los clubs. Es decir, que a pesar de que los compromisos con las distintas ciudades para la celebración de los play off, tanto en Primera RFEF como en Segunda RFEF, la Federación entiende que se pueden modificar.

También valora la RFEF modificar aspectos como los protocolos anticovid y otra patata caliente: los derechos de televisión. El descontento ha sido generalizado y lo expresó muy bien, entre otros, el exjugador del Córdoba CF, Álex Quintanilla, el pasado domingo en redes sociales. La Primera RFEF ha tenido varios operadores televisivos en una misma temporada, la de su estreno, y la llegada de la competición al usuario ha resultado un desastre. La plataforma Footters no satisfizo las exigencias de una Liga que se pretende profesional o, al menos, semiprofesional, y es un aspecto que la RFEF deberá resolver. El organismo federativo justificaba este desastre en que la venta centralizada de los derechos de TV fue dificultada por la demora en esa cesión de los derechos por parte de algún club pese a que la gran mayoría lo llevó a cabo en tiempos razonables. «Proponemos a las federaciones territoriales, así como a los clubes participantes, para continuar nuestro proceso de mejora y perfeccionamiento de todas nuestras competiciones, que nos aporten en estos próximos días, sus críticas e ideas». Hasta este viernes, 17 de junio, la RFEF recibirá las sugerencias, que recogerán los de los clubes de Primera, Segunda y Tercera RFEF, así como las territoriales, por lo que hasta la próxima semana, como mínimo, no se conocerá el reparto de los dos grupos de Primera RFEF.