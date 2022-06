Llega la hora de las novedades: el Córdoba CF va a por más fichajes

Adiós a las competiciones, hola a los nuevos jugadores del Córdoba CF. Es el concepto que manejan no pocos aficionados cordobesistas, que vieron el pasado fin de semana cómo varios exblanquiverdes lograban llegar al fútbol profesional, mientras que otros se quedaban en la segunda campaña de la nueva Primera RFEF, en la que ha de jugar el conjunto blanquiverde. Un Córdoba CF que tiene aún una media docena de fichajes pendientes de anunciar después de hacerlo con José Manuel Calderón (lateral izquierdo) y Christian Carracedo (extremo).

Aunque antes del anuncio de los fichajes, lo más probable es que el club de El Arcángel anuncie marchas. Tres de ellas son importantes, sobre todo la de Bernardo Cruz. El central cordobés tiene aún una temporada más de contrato, es el jugador de mayor valor económico de la plantilla y ocupa una plaza que Juan Gutiérrez Juanito, director deportivo blanquiverde, desea reforzar después de ampliar el contrato de Dragisa Gudelj y mantener los vínculos de José Cruz y José Alonso. En caso de que Carlos Puga cumpla también el año que le resta de contrato, Juanito no tendría que buscar una alternativa a José Ruiz en el lateral derecho, por lo que, a priori y salvo sorpresas –nunca descartables-, la defensa blanquiverde estaría cerrada.

El centro del campo cordobesista es el que más cambios ha de sufrir, a priori. Primero, porque el club desea dar la baja a dos jugadores, que se sepa: Toni Arranz y Omar Perdomo. Ha llegado Christian Carracedo para pelear por la derecha con Adrián Fuentes, por lo que tanto en la medular como en el otro extremo, el club de El Arcángel deberá reforzar, y no poco, la plantilla que dirigirá Germán Crespo.

Casas, reforzado

La renovación de Antonio Casas deja el ataque del Córdoba CF para la próxima temporada bastante claro, a priori. Según las propias declaraciones de Juanito, el hombre de ataque que se incorpore a partir de ahora será una alternativa y no “un delantero de nivel”, como calificó a ese posible fichaje en caso de que el rambleño no renovara. Por lo tanto, el pichichi de la pasada temporada se convierte en máxima opción para la titularidad con Willy Ledesma peleándole el puesto y una incorporación de fuera que no acaparará la mayor inversión del plantel, precisamente.

Más allá de doblar todos los puestos, existen zonas del campo susceptibles a ser reforzadas. Una de ellas es la del mediocentro defensivo, una especialidad que Germán Crespo ya rehusó de ocupar la pasada temporada, en Segunda RFEF. Tuvo a Toni Arranz, un interior más que un pivote y, además, apenas lo utilizó en la segunda parte de la temporada, lo que ha terminado por condenar al madrileño, que negocia en la actualidad su salida de la entidad blanquiverde. La estructura defensiva del equipo apenas se resintió en una categoría como Segunda RFEF, aunque en el aspecto de contención el Córdoba CF no fue, precisamente, uno de los equipos que destacara en la 2021-22.

También deberá este Córdoba CF valorar la zona de la mediapunta, en la que habitualmente Crespo colocó a Miguel de las Cuevas y, cuando el alicantino faltó por lesión –principalmente-, decidió jugar con dos delanteros en lugar de buscarle un relevo.