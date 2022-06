Juanito, con un ojo en Lezama para reforzar al Córdoba CF

Suma y sigue. Tras las incorporaciones de Calderón y Carracedo, el Córdoba CF continúa perfilando su bloque para el nuevo curso, poniendo especial atención en lo que ocurre en Lezama, cuna o procedencia de varios de los jugadores que han despertado el interés de la dirección deportiva blanquiverde en este mercado. Iker Guarrotxena, Gorka Santamaría o Jon Cabo -según informó La Jugada de Córdoba-, se encuentran ya en la extensa agenda que maneja Juanito de cara a fortalecer las diferentes exigencias de la actual plantilla, en la que no son pocos los nombres que van surgiendo sobre la mesa en esta frenética ventana de fichajes.

Los tres jugadores, formados en la factoría bilbaína, cumplen con los requisitos que se demandan desde la entidad: polivalencia, presencia y pegada desde las distintas demarcaciones que conforman el ataque. Con perfiles distintos pero con el gol entre ceja y ceja, cada uno de ellos también concuerda con la filosofía que el club quiere para su proyecto en este importante salto de categoría a Primera RFEF, donde por los planes de Germán Crespo, sigue pasando la incorporación de jugadores con una eminente vocación ofensiva.

Tres bazas para la punta de lanza blanquiverde

Uno de los sondeados es precisamente Gorka Santamaría (Bilbao, 1995), delantero que acaba contrato con el Badajoz, con el que ha anotado un total de 15 dianas a lo largo del curso. Su movilidad y acierto de cara a puerta son algunos de los avales que han despertado el interés de la dirección técnica, donde un perfil dinámico pero con llegada como el suyo, es una de las incorporaciones que planea -y ha avisado- Juanito para este mercado de fichajes. A lo largo de su trayectoria se ha enfrentado hasta en cinco ocasiones con el Córdoba CF, nunca con victoria aunque anotando un gol -de penalti- en su última visita a El Arcángel con el Badajoz, durante la temporada 19-20.

Iker Guarrotxena (Bilbao, 1992), por otro lado, también es una pieza apetecible tras acabar su vinculación con el Logroñés, donde ha destacado sobremanera en el pasado curso, anotando la friolera de 14 dianas desde la mediapunta. La verticalidad del bilbaíno, unida a su versatilidad en las diferentes posiciones de ataque, lo convierten como un recurso interesante para la ofensiva blanquiverde, donde podría encontrar acomodo por ambas bandas o incluso partiendo por detrás o junto al delantero, sumando así competencia a un territorio monopolizado hasta ahora por Miguel De las Cuevas. Ha jugado un total de cinco encuentros ante el Córdoba CF, sin conocer la victoria y habiendo firmado tres empates.

El último en aparecer en este listado ha sido Jon Cabo (Bilbao, 2000), otra de las joyas incipientes de la cantera leona, en la que ha cuajado una gran temporada y certificado el objetivo de la permanencia. Cabo, al igual que Guarrotxena, es un jugador que destaca por su polivalencia tanto por ambas bandas como por la mediapunta e incluso de “9”. Su juventud, unida a su proyección y al buen hacer que ha demostrado a lo largo del curso -a pesar de su poca participación- con el Bilbao Athletic, con el que ha anotado dos goles y participado en 745 minutos, destapan otra alternativa atractiva más para la poblada agenda de fichajes blanquiverde.

Una "maldición" en liza

Paradójicamente, el perfil del jugador vasco, concretamente llegado desde las filas del Athletic Club de Bilbao o su cantera -e incluso tenido paso previo-, no es el de un jugador que tradicionalmente haya encajado de la mejor manera en el esquema blanquiverde. Ya sea por la singular idiosincrasia de El Arcángel, los diferentes planteamientos o cualquier otro factor, el resultado siempre ha solido ser el mismo: no han logrado adaptarse. Es una realidad con múltiples antecedentes, entre los que pueden encontrarse figuras relativamente recientes como Iñigo Díaz de Cerio, Javier Casas o Endika Bordas, este último con recorrido algo mayor pero sin grandes alardes.

La particular “maldición” que rodea al Córdoba CF en este aspecto, no obstante, no ha sido obstáculo alguno para la confección de la lista de intereses de Juanito, en la que estos tres jugadores comienzan a ganar peso con el paso de las fechas. Su futuro, todavía en el aire y únicamente vinculado a eso, un posible interés, marcará también lo que ocurra con el resto de la agenda, en la que la dirección deportiva sigue trabajando sin descanso a la espera de más oportunidades de mercado.