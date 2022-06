La obligada construcción defensiva del Córdoba CF

El Córdoba CF trabaja en la conformación de su plantilla para su debut en Primera RFEF y uno de los retos será el de acorazar al equipo blanquiverde en un aspecto en el que no ha destacado y que se antoja vital para lograr los objetivos la próxima temporada: el trabajo defensivo. Si bien el equipo de Germán Crespo destacó sobre el resto en Segunda RFEF en su capacidad ofensiva, no fue así en el aspecto defensivo. En ataque, con más de 80 goles anotados, nadie tosió a los cordobesistas, que basaron su poderío y objetivos en su capacidad de pegada: cuatro de los siete máximos goleadores del Grupo 4 de Segunda RFEF vestían la blanquiverde: Antonio Casas (17 goles), Willy Ledesma (16), Adrián Fuentes (13) y Miguel de las Cuevas (13).

Sin embargo, en el apartado defensivo, las cifras y sensaciones del Córdoba CF no fueron destacadas. Tanto es así que en su propio grupo hubo tres equipos que encajaron menos goles que los cordobesistas, que recibieron 29 tantos. Mérida encajó 26 y Villanovense y San Roque, 28. El campeón del Grupo 2, un filial como el Osasuna B, encajó los mismos; el del Grupo 3, el Numancia, recibió 26 y el del Grupo 5, Intercity, 16, casi la mitad. Solo el Pontevedra de Charles encajó más goles de entre los campeones, 35. De hecho, solo en 12 de los 34 encuentros de Liga logró dejar el Córdoba CF a su rival a cero. Diez de los 17 visitantes de El Arcángel lograron perforar la portería de Carlos Marín o Felipe Ramos, por lo que tanto en casa como lejos de ella el Córdoba CF demostró que apostaba todo a tener mayor capacidad ofensiva que el rival, desdeñando la seriedad defensiva.

Ya el pasado verano el club apuntaba a ello. Tanto el director deportivo, Juanito, como Germán Crespo reconocieron que en el centro del campo no encontraron ningún futbolista que les convenciera para el puesto de mediocentro defensivo. De hecho, durante la primera mitad de la temporada, el conjunto blanquiverde empleó como mediocentro un futbolista más acostumbrado a jugar como interior o como mediocentro mixto que como pivote defensivo: Toni Arranz. En la segunda parte de la temporada, ni eso. Germán Crespo empleó en la medular una pareja conformada por mediocentros creativos o de toque, como Álex Bernal y Javi Flores, justificado principalmente en la manifiesta superioridad que mostró el Córdoba CF sobre sus rivales, sobre todo del mediocampo hacia adelante. Así, Toni Arranz fue pasando al ostracismo paulatinamente y el único hombre con cierto perfil defensivo de entre todo el centro del campo desapareció de las alineaciones.

¿Cuántas incorporaciones?

No será así en Primera RFEF. O no debería. A pesar de que desde el club se manda un mensaje de pocas incorporaciones, las cuentas no salen. Si esa media docena larga de incorporaciones se reparten por todas las líneas del campo, apenas sale a uno o dos jugadores para la zona media. Defensivamente, el Córdoba CF tiene faena. En los flancos ya tiene conformado el izquierdo y tendría que tocar el derecho en caso de que Carlos Puga abandone El Arcángel este verano. En el eje de la defensa hay también tareas. Prolongó a Gudelj su compromiso y pretende llegar a un acuerdo con Bernardo Cruz para que el capitán cordobés abandone la disciplina blanquiverde. Ello obligaría, lógicamente, a buscar un relevo, por lo que si todo se quedara con esos planes la defensa sería exactamente la misma de Segunda RFEF con una o dos modificaciones. ¿Demasiado poco? El tiempo lo dirá.

Pero a priori no parece suficiente ese número de refuerzos en un equipo que no brilló defensivamente en una categoría inferior y en una temporada en la que se trabajó a pulso tener todo a favor. José Ruiz, José Cruz, José Alonso y Ekaitz Jiménez fueron los hombres más utilizados por Germán Crespo y no vendría nada mal a este Córdoba CF elevar el nivel de competencia y exigencia un paso más en una zona que será clave si se pretende cuajar una buena campaña. Y en el centro del campo, por lo pronto, no hay ningún jugador de contención. Tanto la medular como el eje de la defensa deberían tener muchas más caras nuevas de las que el club asegura que incorporará. El verano, primero, y la competición, después, dictarán sentencia. Lo que parece indudable es que este Córdoba CF necesita una profunda construcción defensiva.