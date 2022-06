El Córdoba CF, el 'caso Casas' y la reconstrucción de una identidad

Que el Córdoba CF ha entrado en una nueva dimensión tras su salida del cenagal de la Segunda RFEF es algo que sus rectores tenían más que claro. El panorama idílico de un club dominante en lo económico y avasallador en lo deportivo se ha terminado con el ingreso en la Primera RFEF. El contexto es otro. Las expectativas y las circunstancias, también. Habrá que volver a lidiar con la incertidumbre y la competencia real. Nada volverá a ser como antes para nadie. El proceso de redención de la entidad ha comenzado y sus responsables no quieren salirse de unos carriles que pueden o no conducir al éxito -el fútbol es puñetero-, pero que pretenden ser distintos a los del pasado. Para aclarar: el dinero no lo es todo y gastar mucho no es sinónimo de pelear por los más altos objetivos. Un rápido vistazo a la trayectoria del club -no solo del blanquiverde, aunque aquí se nota más- es una coartada perfecta: el expediente está lleno de figurones superpagados que dejaron un lastre monumental en la tesorería y efectos funestos en el campo. Lo del valor y el precio, ya saben. Pero, claro, al final todo se resuelve con cheques encima de la mesa. Y ahí andan metidos el consejero delegado y presidente, Javier González Calvo, y el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, que en pleno proceso de reformas en la plantilla se encuentran ante dos casos especiales, con protagonismo de un par de futbolistas con arraigo en el cordobesismo: Bernardo Cruz y Antonio Casas. Su situación en la entidad se ha convertido en la última semana en tema de tertulia en los foros blanquiverdes.

Calculadora y corazón Para empezar. Salvo sorpresón mayúsculo, Bernardo Cruz no jugará la próxima temporada en el Córdoba CF y Antonio Casas sí lo hará. El club pretende rescindir el contrato del central y alargar el del delantero. En el documento de Bernardo no existe, según las fuentes consultadas, una cifra estipulada. Habrá que calcularla -ahí está el asunto clave- y, después, pagarla para resolver el contrato y que el futbolista, de 28 años y representado por el exblanquiverde Iago Bouzón, pueda emprender un nuevo rumbo. El caso Casas es distinto. El jugador tiene contrato hasta 2023 y su agente, Enrique Rosado, mantiene negociaciones abiertas con Juanito desde hace meses: el club quiere alargar el vinculo, pero no hay acuerdo. Y el motivo fundamental es el dinero, según desvelaron fuentes del propio club de manera pública -tildando de «desmesuradas» las pretensiones del futbolista- antes de anunciar que retiraban la propuesta al delantero rambleño, máximo goleador del equipo y un icono para la afición. El fregado ha sido de consideración. El propio Juanito salió a capear el temporal a través de sus redes sociales -insistió el gaditano en el «compromiso» del jugador- , mientras que Javier González Calvo resaltó por su parte que habían presentado a Casas una oferta para ser «el jugador mejor pagado» de la plantilla y que el club no se iba «a hipotecar». Eso sí, ya están a la búsqueda de un «delantero top» para afrontar la temporada junto al sub-23 rambleño y Willy Ledesma, que continúa en el el plantel. Así está el cuadro. ¿Consecuencias? La salida a la luz pública del desacuerdo económico -una circunstancia normal en las renegociaciones, pero también munición interesada a la hora de presionar a una de las partes- provocó una grieta entre quienes le defendian y quienes le denostaban. Un clásico del verano que al Córdoba CF, que nadaba en un mar calmado, no le viene nada bien. Antonio Casas, imagen icónica del año en el infierno de la cuarta división, joven, goleador y con carisma ente una afición ansiosa de ver a nuevos héroes cordobeses, es a día de hoy un jugador que terminará el 30 de junio del 23 y que desde enero será libre para negociar con quien quiera. La retirada de la propuesta y el anuncio de un fichaje en su posición no lanzan, desde luego, un mensaje de concordia para que las conversaciones se retomen sin que no parezca lo que es: un pulso. Todo es entendible, pero el panorama es feo. Bienvenidos a la nueva realidad.