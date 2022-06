¿Rejuvenecer al Córdoba CF sin tocar a los veteranos?

El Córdoba CF afronta la reconstrucción de su plantilla un verano más, aunque no sea el próximo un mercado de fichajes al uso. El club blanquiverde se encuentra instalado en la lógica ilusión tras el ascenso logrado a Primera RFEF, lo que le sitúa en la plataforma inicial, aquella en la que ya ve a un solo paso (el segundo, como recuerda su campaña de abonados) la llegada al fútbol profesional, a Segunda División A, categoría que perdió en el 2019.

Al igual que hace un año, también en este tendrá una doble tarea Juan Gutiérrez Juanito. A la lógica de componer un plantel lo más competitivo posible, que le permita pelear por los puestos de privilegio en Primera RFEF, debe también afrontar el proceso de rejuvenecer la plantilla. Así lo manifestó el gaditano hace un año y también lo ha expresado en las últimas semanas. Ya consiguió rebajar ligeramente la edad media del plantel, un año, para afrontar la campaña en Segunda RFEF. No parece que lo tenga fácil para este verano, si nos atenemos a los planes que se vislumbran en torno a la plantilla que manejará Germán Crespo.

Rejuvenecer al Córdoba CF supondrá una ardua tarea. Por lo pronto, dos de sus jugadores más jóvenes abandonarán la disciplina blanquiverde: Viedma, con 23 años, y Luismi Redondo, con 24 años. Además, se encuentra en negociaciones, nada fáciles, con Antonio Casas, aún en edad sub-23, y no tiene nada sencilla la continuidad de Carlos Puga. Con solo 21 años, el de Albuñol cuenta con el interés de los filiales de los grandes del fútbol español. Si hace ya unos meses el Sevilla Atlético y el Barcelona contactaron con su agente, ahora es el Real Madrid Castilla de Raúl González Blanco el que parece ganar terreno a los anteriores. La postura del Córdoba CF es la de no atar a nadie al club, aunque también asegura no haber recibido oferta alguna por el futbolista. Tanto Puga como Casas tienen contrato hasta junio de 2023, pero en caso de no certificar su renovación tendrían libertad para negociar con otros clubs desde enero. El caso es que, lógicamente, los jóvenes son los que más interés despiertan en el mercado y, por otro lado, el Córdoba CF ha dado salida a futbolistas nada cargados de años.

Un mercado cambiante

Sin embargo, para rejuvenecer el plantel tiene Juanito una aparente dificultad. Ninguno de los siete jugadores más veteranos de la plantilla del Córdoba CF parece estar en la puerta de salida. Al menos, en el inicio de un mercado que, normalmente, se muestra cambiante conforme avanzan las semanas. Javi Flores cumplirá 37 años el próximo mes de febrero. El de Fátima es el jugador con más años de la plantilla blanquiverde y afronta el curso que le resta de contrato con la buena sensación de haber aportado, y no poco, al ascenso de categoría. Tras él, Miguel de las Cuevas es el segundo futbolista más veterano de la plantilla cordobesista, ya que en poco más de dos semanas cumplirá 36 años y completó una temporada de altibajos debido a sus problemas físicos, que no le impidieron finalizar con 13 goles anotados, a solo cuatro del pichichi blanquiverde, Antonio Casas. El próximo agosto cumplirá 34 años José Cruz, un fijo en el eje de la defensa de Germán Crespo, mientras que Willy Ledesma anotó 16 goles a sus 33 años. Los otros tres jugadores más veteranos de la plantilla son Felipe Ramos, que cumplirá 35 en enero, José Ruiz, que soplará las velas con el 33 en marzo y Álex Bernal, que cumplirá 32 años también en marzo.

Esos siete jugadores han estado en la lista de los 16 futbolistas más utilizados por Germán Crespo en la temporada del ascenso. De hecho, tres de ellos encabezan el ranking de más minutos disputados: Willy (2.404 minutos), José Cruz (2.393) y José Ruiz (2.213), aunque otros tres han sido de los que menos minutos disfrutaron de esa lista de 16, sobre todo por las lesiones: Felipe Ramos (1.170 minutos), De las Cuevas (1.522) y Álex Bernal (1.744). Javi Flores, por su parte, superó la barrera de los 2.000 minutos de competición y fue mucho más protagonista de lo que se podía esperar en el inicio de temporada, en la que no fue titular hasta la sexta jornada de Liga.

En todo caso, cualquier movimiento en esa lista de siete veteranos sería a priori una sorpresa, aunque por otro lado, Juanito ya habló de intentar rebajar la media de edad al plantel con vistas a un reto nada fácil de lograr, sobre todo si la inversión no es diferencial con respecto a los rivales: meterse entre los cinco primeros de la tabla clasificatoria a final de temporada. No será nada fácil rejuvenecer la plantilla sin tocar a ninguno de los siete más veteranos del Córdoba CF.