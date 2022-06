Cuando el Córdoba CF acarició el cielo

El 3 de junio de 2012 se vivió un hito en el Córdoba CF que nadie esperaba apenas nueve meses antes. El equipo dirigido por Paco Jémez conseguía un empate en Balaídos ante el Celta de Vigo, lo que le otorgaba el punto que necesitaba para hacer historia en la casa blanquiverde. Los vigueses también necesitaban el punto para llegar hasta la Primera División por la vía directa, palabras mayores entonces para un Córdoba CF que, en todo caso, lograba acariciar la elite y firmar su mejor campaña en casi cuatro décadas. Años de penurias y sufrimiento que también en aquella 2011-12 se intuían durante el verano que la precedió.

En junio del 2011 cambiaba la propiedad y Carlos González llegaba a un club intervenido concursalmente. Los primeros fichajes no hacían sino confirmar la idea instalada en el cordobesismo en aquel verano: sería una temporada de sufrimiento. Llegó Astrain, un desconocido, para la defensa; López Silva y Caballero, fichajes de cierto nombre en el fútbol de barro, que hasta ese momento militaban en un Cádiz en Segunda B, un Borja García solo conocido -y poco- para los muy futboleros o un Patiño venido de la mano de la nueva propiedad desde el fútbol de tierra y barro de Madrid. Lo único que otorgaba cierta esperanza de que el sufrimiento no fuera excesivo era el nombre del entrenador, un Paco Jémez que no tuvo buena experiencia en su anterior periplo en el banquillo de El Arcángel, pero que representaba el clavo ardiendo al que agarrarse, al menos, en lo que a identidad se refiere.

De 42 partidos, dejó en 18 a su rival a cero goles y en 11 solo encajó un tanto. Por lo tanto, casi en el 70% de los partidos le valía con un gol para llevarse los tres puntos o al menos uno. Se impuso en siete partidos por 1-0 o 0-1, cuatro partidos ganó por 1-2 o 2-1 y 10 de sus encuentros finalizaron con empate a cero o a uno. Pese a lo ajustado de los marcadores, la sensación que transmitía aquel Córdoba CFde Paco Jémez era la de imponerse y someter al rival. Por juego se mostró superior prácticamente a todos sus adversarios y El Arcángel fue un verdadero fortín. Solo sufrió una derrota en casa, ante el todopoderoso Deportivo de La Coruña, campeón aquella campaña. Otros seis equipos arrancaron un punto y 14 hincaron la rodilla: 48 puntos sobre 63 posibles.

Aquel equipo de López Silva, Borja García, López Garai, Alberto García o Charles, entre otros muchos, logró un hito impensable hasta entonces en el Córdoba CF. Situarse a dos pasos de Primera División por primera vez en varias décadas. Aquel 3 de junio del 2012, última jornada de Liga, le tocaba a los blanquiverdes visitar Balaídos, en donde debía sumar al menos un punto para garantizarse la sexta plaza de la tabla clasificatoria, última que daba derecho a la disputa de los play off de ascenso a Primera. Curiosamente, el Celta de Vigo también necesitaba un solo punto para subir directamente a la máxima categoría del fútbol nacional. El encuentro fue el más aburrido -o tranquilo, según se mire- de toda la temporada. No hubo disparos entre los tres paros y ya en la previa el técnico del Valladolid, implicado también en el ascenso directo, pretendió meter presión. Miroslav Djukic, paradójicamente, terminó siendo técnico del Córdoba CFen Primera División, dos años después. Con el Pucela eliminó al Córdoba CF en aquella eliminatoria de ascenso a Primera. A pesar de la tristeza por la eliminación a las primeras de cambio, la temporada de aquel Córdoba CF fue espectacular, un ensayo del ascenso a Primera del 2014. Aquel 3 de junio del 2012 acarició el cielo.

Los protagonistas

Carlos González. Éxito nada más llegar al club. En su primera temporada como máximo accionista y presidente logró un éxito del que anduvo lejos el club en los casi 40 años anteriores, a pesar de llegar a un Córdoba en concurso de acreedores y con muchos fichajes desconocidos que en pocos meses se revalorizaron.

Paco Jémez. El juego como trampolín. Fue un éxito, el del Córdoba, que relanzó su carrera como entrenador. Y no era para menos. Sus números generales, sobre todo los que firmó el equipo como local, se vieron respaldados además por un juego que encandiló a la parroquia cordobesista y a no pocas aficiones rivales.

Borja García. Máximo goleador con 17 tantos. La temporada del madrileño resultó espectacular: anotó 17 goles, dio multitud de asistencias y era la piedra angular para mantener la posesión de balón en línea de tres cuartos. Llegó de la mano de la nueva propiedad y poco después se marchó tras un suculento traspaso.

Alberto García. Vital en los mano a mano. Estuvo en el top 5 de los porteros menos goleados de la categoría y una imagen se repitió continuamente durante toda la campaña: un mano a mano con el delantero rival. El catalán fue otro de los pilares del éxito blanquiverde y bajo la portería resultó prácticamente inexpugnable.

José María López Silva. El mejor año de su vida. Probablemente, aquella 2011-12 fue la mejor temporada de José María López Silva. Jémez logró encajar la calidad y singularidad del onubense en su sistema y el equipo lo notó desde el principio. Desequilibrio y elegancia a partes iguales para un año inolvidable.