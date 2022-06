El Córdoba CF femenino todavía saborea la histórica victoria que consiguió este martes por 1-0 frente al Zaragoza CFF. El gol que marcó Encarni en el minuto 38 le otorgó a este equipo un billete en la Primera RFEF, la nueva segunda categoría de un solo grupo que debutará en la próxima temporada.

La presencia en la nueva división de plata permitirá a las blanquiverdes ser uno de los 32 mejores conjuntos del país, pues en la Primera División juegan 16 clubs y en la Primera RFEF competirán otros 16. Alcanzará por ello el techo histórico del fútbol femenino cordobés, pues nunca un conjunto de la provincia se había ganado el derecho a competir en una liga de un nivel deportivo tan alto.

CORDOBESISTAS! SOMOS DE 1a RFEF‼️ 🥳 pic.twitter.com/GGNOcB9vM1 — Córdoba CF Femenino (@CordobaFemenino) 31 de mayo de 2022

También pasará la escuadra cordobesa a ser una de las referentes del fútbol femenino andaluz, pues solo cinco participarán en una de las dos primeras categorías, tres en Primera (Sevilla, Real Betis y Sporting Huelva) y dos en Segunda (Granada y Córdoba CF). Las de Pepe Conteras entrarán a formar parte de un grupo de cinco equipos en el que se encuentran tres históricos del fútbol masculino y el Sporting Huelva, el conjunto andaluz femenino con una trayectoria más amplia en las últimas décadas.

Una temporada complicada

El ascenso le ha llegado al Córdoba CF femenino tras una temporada muy difícil. Todos los conjuntos de los dos grupos de la Liga Reto Iberdrola iniciaron la liga con el mismo objetivo que el conseguido por el Córdoba y solo 16 de los 32 equipos sabían que lo lograrían.

Para entrar en la Primera RFEF, la primera vía era ocupar una de las cinco primeras plazas del grupo Sur. El Córdoba estuvo toda la temporada rondando el quinto puesto. Incluso llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo para acabar entre los cinco primeros. Sin embargo, una derrota por 1-0 en el campo del Elche le mandó a la octava posición y le obligó a jugar una eliminatoria a un partido frente al Zaragoza. El agónico triunfo frente a su rival maño le envió directamente a la Primera RFEF. Mientras, no estará en la nueva categoría el Pozoalbense, el otro representante de la provincia y que al finalizar en el duodécimo lugar, se verá obligado a competir la próxima temporada en la Primera Nacional.

La delantera internacional cordobesa Wifi ha ejercido como una de las estandartes del proyecto blanquiverde, sobre todo por sus continuas llamadas de las selecciones nacionales sub 19 y sub 20. De hecho, acaba de ser citada para una nueva convocatoria, en este caso para entrenar con la sub 19 del 6 al 8 de junio en Las Rozas.

🇪🇸 🙌 🔊 Continuamos celebrando 🥳 @luciaamoraal_ ha sido convocada para los entrenamientos de la Selección de España SUB19🇪🇸

La concentración tendrá lugar en Las Rozas (Ciudad del Fútbol) del 6 al 8 de junio.

🔛 ¡Felicidades Wi! 🤩 pic.twitter.com/qe3jZCGQXZ — Córdoba CF Femenino (@CordobaFemenino) 1 de junio de 2022

El futuro no puede ser más ilusionante para un conjunto que ya hecho realidad su sueño de ganarse un puesto entre los 32 mejores equipos de España.