El tramo final de la temporada en el Córdoba CF está dando para mucho, incluidas las primeras salidas del club. La más temprana en producirse en este aspecto fue desde la cúpula directiva, donde el ya ex consejero Adrián Fernández-Romero dejó su cargo tras dos temporadas y media como blanquiverde. En la rueda de prensa de despedida del sevillano también tomó la palabra el actual CEO de la entidad, Javier González Calvo, que no dudó en hacer balance de la actual situación del equipo y de cómo afrontan las próximas semanas.

Tiempo para trabajar en “silencio”

González Calvo se mostró tranquilo por el buen hacer de la parcela técnica durante todo este arreón final de curso, donde afirma que nunca han dejado de trabajar en el nuevo proyecto del equipo para la próxima temporada. “Al final esto es un no parar. Ahí está la dirección deportiva a tope en estos momentos, hablando con todas las personas que intervienen. Ahora nos tenéis que permitir un poco trabajar, por el respeto de las personas que están aquí como de las personas que puedan venir”, manifestó.

La agenda de fichajes y renovaciones también fue un tema sobre la mesa para el consejero delegado, que reiteró su tranquilidad en estas fechas y a expensas de que termine el calendario competitivo en todas las categorías. “Creo que hay que hacer un trabajo en silencio y ya cuando todo termine realmente se hablará más de todo este tipo de cosas”, indicó. “En cuanto a renovaciones, sabéis que estamos trabajando en ellas y esperamos que alguna de ellas la podamos dar cuanto antes”, insistió posteriormente.

El dirigente también se mostró tajante en la materia de posibles nombres o incluso retornos de jugadores con pasado blanquiverde, como el de Javi Lara, especialmente debatido en las últimas horas en redes sociales. “Creo que aquí en Córdoba todo el mundo piensa en el que ya estuvo y quiere que vuelva otra vez. Siempre nos están preguntando por qué no vuelve alguien y creo que en la vida tienes la posibilidad de demostrar quién eres en un momento determinado, pero después cuando pasan determinados años considero que las cosas hay que ir cambiándolas e ir creando un proyecto más joven e ir creciendo con esa gente”, zanjó.

El crecimiento del club

En la parcela administrativa, el consejero delegado subrayó que no esperan incorporar a nadie pese a la baja de Fernández-Romero, ya que consideran que el club se encuentra en un momento de “estabilidad” que no requiere de más personal en ese ámbito. Unido al crecimiento de la entidad, no obstante, también subrayó que por otro lado no se descarta la llegada de personal para “el día a día”, que podría servir para ofrecer un mayor “apoyo” a los distintos departamentos del club.

En referencia al artículo que recientemente publicó el medio deportivo francés L’Equipe, en el que se mostraba la imagen del Córdoba CF junto a la de clubes como Paris St. Germain, Manchester City o Newcastle -todos propiedad de países del Golfo-, González Calvo también expresó su satisfacción. “En un principio cuando entramos aquí creo que los únicos que nos creían eran los del consejo de administración, porque los habían conocido. Nadie se creía quién estaba detrás de este proyecto, por lo tanto no nos causó sorpresa. Démosle tiempo al tiempo, que entonces no sé si podremos llegar al resto de los otros tres que estaban con nosotros, pero es un orgullo que nos puedan poner al lado de los clubes de los que estamos hablando”, declaró.

“Al final que te tengan en cuenta a un club pequeño como nosotros, de una ciudad como Córdoba, que se tenga en cuenta en el posiblemente periódico más importante a nivel deportivo de Francia, pues nos hace estar contentos”, concluyó.