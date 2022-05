"En la Primera RFEF nos vamos a divertir con el Córdoba CF"

Su agenda está atestada de citas de lo más variopinto: desde reuniones telemáticas con los propietarios de Baréin hasta visitas a peñas de los barrios, pasando por actos institucionales, intervenciones en los medios de comunicación y, obviamente, los compromisos de un Córdoba CF que "ha recuperado algo que tenía perdido". Y no se refiere solo al salto de categoría. Javier González Calvo (Almendralejo, Badajoz, 1974), que se define como un "futbolero absoluto", mantuvo el tono moderado en los tiempos de turbulencias y ahora exhibe una sonrisa de alivio irreprimible. También de ilusión. El Córdoba CF ha salvado una situación crítica en su historia y ahora aborda, con él al frente de la gestión, un tiempo nuevo.

Comienza la campaña de abonados ya en normalidad. Después de dos años convulsos por la pandemia, el Córdoba vuelve y lo hace con un escenario mejor.

Pues mira, me haces ahora esta pregunta y preparando la campaña de abonos no nos hemos acordado de la pandemia. Eso es importante. Antes abríamos si nos lo permitían, siempre nos preguntaba cuántos podrían entrar... Este año veremos el campo lleno, sin problemas de aforo. Es cierto que vamos a volver a lo normal, además en una versión de una división que mejora lo que era la Segunda B anterior. Están los 40 que quedaron en mejor posición y eso ha servido para filtrar el nivel, un proceso que seguirá este año porque los cinco que caen de cada uno de los grupos sean posiblemente los más flojos que subieron el año pasado y los cinco más fuertes que se quedaron abajo, como es nuestro caso, al final volvemos al sitio no que merecemos, porque deberíamos estar arriba, pero sí a una división más acorde.

Otra dimensión.

Será una división en la que nos vamos a divertir. He visto mucha Primera RFEF este año y es un fútbol más movido, muy competitivo, con mejores jugadores y muy pocas diferencias. Si cogemos la diferencia en el grupo 2 vemos a algunos que hace unas semanas peleaban por no descender y ahora están luchando por el play off, como puede ser el caso del Linares. Pero es que si un equipo pierde un partido, cae cinco o seis plazas de golpe o viceversa.

"He visto mucha Primera RFEF este año y es un fútbol más movido, muy competitivo, con mejores jugadores y muy pocas diferencias"

Es una categoría que exigirá regularidad y concentración plena.

Sí, porque enseguida te puedes poner en los puestos de abajo como en los de arriba. El Sabadell empezó la temporada bastante discretamente y ahora en los últimos partidos se ha ido hacia arriba. En la Primera RFEF nos vamos a divertir.

Lo que resulta estimulante es que por encima, en el siguiente escalón, ya está la Segunda División, el fútbol profesional.

Así es, aunque al final llamamos profesional a la Primera y la Segunda División pero, como todos sabemos, hay clubs como el nuestro que con totalmente profesionales. Hasta nuestro filial, el femenino y hasta algún juvenil. En nuestro B todos viven del fútbol y las chicas son profesionales. En Primera RFEF vamos a ver realmente el nivel que tenemos, si es tan bueno como el que hemos exhibido en Segunda RFEF. Con lo que mejoremos la plantilla veremos hasta dónde podemos llegar.

¿Qué le dicen desde la propiedad?

Están satisfechos, sí. Para ellos es una alegría haber podido recuperar la categoría rápidamente. Además, hemos amoldado el club en el aspecto económico. Es cierto que sigue siendo deficitario, pero hemos reducido mucho el nivel de gasto sin tener que tocar mucho al personal que había aquí. Están todos contentos porque también han detectado que hay un nuevo sentimiento del cordobesista por su club, no solo por los aficionados sino también por las instituciones o por cualquier empresa a la que te arrimas. En estos dos últimos años teníamos que buscar a las empresas para que nos patrocinaran y ahora son ellas las que vienen a ver cómo pueden sumarse el proyecto. Creo que se ha recuperado algo alrededor del club que estaba perdido.

La campaña de abonados se titula "A por el segundo paso". En ocasiones han hablado de un proyecto a cinco años. ¿Son esos los pasos?

Bueno, el segundo paso no tiene por qué ser subir de manera inmediata a Segunda División, sino consolidar lo que ya tenemos y, si tenemos la suerte porque el fútbol es muy complicado, estar ahí para pelear por subir. Pero sí es cierto que tenemos un proyecto a cinco años que entendemos que, poniendo los recursos y los medios, gestionándolos adecuadamente, el club debería estar más arriba. No sé hasta dónde, pero sí a mayores categorías que en la que estamos actualmente.

"En estos dos últimos años teníamos que buscar a las empresas para que nos patrocinaran y ahora son ellas las que vienen a ver cómo pueden sumarse el proyecto"

Para la temporada que viene hay continuidad en los puestos de mando.

Sí, aquí seguiremos nosotros desde mi despacho de abogados. También siguen Juanito y Raúl (Cámara) y no sé si aportaremos alguien más si lo necesitáramos, porque tendríamos que estar mirando para la próxima temporada tanto en Segunda División como en el mercado internacional. En cantera seguirán las mismas personas, David Ortega y Rafa Herrerías.

Hay confianza plena.

Absolutamente. Ya la tuve cuando estuvimos mal. Los veo día a día trabajar y por eso tengo tanta confianza. El año pasado, cuando estuvimos en esos momentos tan duros y complicados, tenía la conciencia bastante tranquila porque habíamos recuperado mucho de lo que se había perdido anteriormente. El fútbol nos pegó un golpe, una colleja que al final te hace pensar dónde estas. Pero ahora estamos otra vez ahí. Siempre digo que no creo que este año haya hecho más de lo que hice el año pasado, pero entonces me iba a las diez y media o las once porque no paraba de tener problemas y este año a las tres y media me voy tranquilo. Con los buenos resultados se trabaja mejor, pero es que también tenemos un cuadro de mando bien estructurado y cada cual sabe lo que tiene que hacer.

Ahora están inmersos en el capítulo de renovaciones. Han caído unas cuantas, pero todo el mundo espera una: Antonio Casas.

Yo dije ya que Casas hará historia en este club. Estamos hablando de años y también de su estatus en el club. Hay que recordar que Antonio hace unos meses no era titular. Él también quería ver qué idea tenía el club con él, si iba a ser una pieza fundamental en el equipo. Creo que en este momento lo es. A Antonio le tengo un cariño espectacular, hablamos mucho los dos y no creo que tengamos que esperar mucho tiempo para tener el sí por todas las partes.

Aunque el presupuesto, obviamente, será mayor, se entiende que los contratos desorbitados pasaron a mejor vida.

Uno de los errores que nos encontramos al venir aquí, e incluso algunos casos también nos podemos echar la culpa nosotros, es la diferencia que había en algunos casos. Nosotros, cuando entramos, eran contratos más de Segunda División que de Segunda B. A los hechos me remito. La gente pensaba que nuestro equipo tenía este año un presupuesto muy alto y los había en la categoría más altos que el nuestro. Hemos hecho muchos fichajes de jugadores, pero todos cobrando prácticamente lo mismo. Eso ha favorecido la piña y las relaciones que hay entre ellos. Cuando tú tienes una diferencia de sueldos, no solo en el fútbol sino en todas las empresas, al final se generan malos rollos. Nosotros no vamos a hacer eso. El futbolista que tenga más proyección pues lógicamente estará en una escala salarial superior a otro, pero no será muy importante.

El fútbol nos pegó un golpe, una colleja que al final te hace pensar dónde estás. Pero ahora estamos otra vez ahí

¿Sería un problema para el Córdoba convertirse en un club escaparate?

No, porque si es un club escaparate sería señal de que estamos haciendo un buen trabajo. En la cantera nos estamos manejando bien, con un proyecto a largo plazo cuyos resultados vendrán con el tiempo, y la dirección deportiva está haciendo su trabajo trayendo a buenos futbolistas. La intención en ningún caso es vender, pero tampoco vamos a ser una cárcel para tener a los jugadores encerrados para que se queden simplemente porque tienen contrato con el Córdoba. Al final hay que entenderlo y hay que tener un término medio. Si un futbolista te pide salir, porque es ley de vida y tienen pocos años de trabajo, y económicamente les dan más, ¿cómo se lo vas a cortar? Nuestra idea es tener jugadores con proyección que crezcan con nosotros.

El mercado, de todos modos, ha variado bastante. En estas categorías se mueven cantidades menores.

Pero sigue estando muy inflado el mundo del fútbol. Demasiado. A estos niveles, que futbolistas ganen más de cien mil euros me parece algo desorbitado, pero al final es donde te mueves y si no quieres tener un club de fútbol, pues no lo tengas. Pero por mucho que ahora no haya transacciones por cantidades altas, sí que se mantienen unos niveles salariales elevados.

¿Han llegado ofertas al Córdoba?

Ninguna. No tenemos ofertas por nadie.

Lo de Gudelj ha sido un buen golpe de efecto.

Es una persona que entró sin que nadie lo supiera. Cayó de pie. Llegó, se convirtió en titular indiscutible, entre los compañeros logró una relación como si llevara desde principio de temporada y se ganó el cariño de la afición. Además, futbolísticamente nos da mucho. Que él haya decidido quedarse con nosotros otro año más con posibilidad de uno más es muy bueno. Es un chico ejemplar, con una vida muy sana, que siempre va con una sonrisa en su cara. Eso para mí dice mucho.

"La intención en ningún caso es vender, pero tampoco vamos a ser una cárcel para tener a los jugadores encerrados para que se queden simplemente porque tienen contrato con el Córdoba"

Ha hablado de la modernización del club. ¿Qué pasos se están dando?

De puertas para adentro estamos mucho más modernizados de lo que parece. Aquí trabajamos sin servidores, ya está todo en la nube, y desde cualquier sitio del mundo se puede ver lo que estoy haciendo yo o desde Baréin pueden estar al tanto de lo que hace nuestra directora financiera. Necesitamos también modernizarnos para nuestra gente. No tenía sentido que un club como este no pudiera vender online una entrada. No era fácil, ¿eh? Los sistemas no estaban preparados. A día de hoy, y gracias a una empresa de Córdoba como es Movatec, que lleva tiempo trabajando, hemos avanzado. Hemos hecho una página propia en la que se podrán hacer abonos, comprar entradas, adquirir ropa, tener un canal de visita de opiciones de los abonados... También hemos sacado la ETT de televisión para acercarnos a nuestros aficionados, que vean lo que hacemos a diario, lo que hago yo, por qué vienes a hacerme una entrevista... Con eso haces que la gente se sienta más del Córdoba. Es lo que intentamos. Estar en el tiempo en que nos movemos.

En la Primera RFEF ha habido este año clubs que lo han pasado mal. Algunos en situación crítica. ¿Cómo ve la situación? ¿Tienen alguna manera de diversificar ingresos?

Yo creo que los ingresos de televisión que se dijeron desde el momento en que empezó la televisión sí se han dado. Lo que no se han dado son aquellos que se esperaban cuando aún no había concluido la temporada pasada y se empezó a hablar de que cada uno iba a recibir un millón de euros por televisión. Eso es una locura. Estaríamos hablando de cuarenta equipos y cuarenta millones. Si nosotros pensamos, es imposible que nadie vaya a pagar eso por una división que acaba de formarse, que no está consolidada. Nosotros vamos a intentar tener los derechos de televisión y estar en los máximos de la horquilla, porque si asciende el Depor, seguramente seremos nosotros los más vistos. Además, tenemos patrocinios, abonos... pero sobre todo lo que pone el propietario. Nosotros estamos aquí para intentar que ponga lo menos posible, pero algo va a tener que poner. Si alguien no entiende que en estas divisiones, para llegar a algo, hay que poner dinero... El fútbol no puede estar continuamente viviendo de subvenciones. Recordemos que esto son empresas privadas y no podemos estar esperando a ver lo que nos da un ayuntamiento o una diputación o la federación española... Vienen estupendamente, pero hay que generar recursos.

¿Se puede combinar la austeridad con un mensaje ambicioso?

Hombre, austero no puedes ser. Lo que no puedes hacer es tirar el dinero. Nos movemos en un presupuesto amplio, pero no se puede tirar como se hizo en otras ocasiones. Nos contratan para ser gestores. Eso no quiere decir que si te tienes que gastar el dinero no lo vayas a hacer, y para eso estoy yo aquí. Si no es así no me necesitarían. Aquí se puso mucho dinero el año anterior y fíjate lo que pasó. Al final no te dice nada. Como dijo Juanito el otro día, estaremos entre el 14 o el 15 de Primera RFEF, pero es que entre esos están los filiales que se mueven en una órbita distinta, y luego están los cuatro que vienen de Segunda y que tienen una ayuda al descenso de aproximadamente 1'8 millones. Estaremos dentro de los mayores presupuestos y vamos a competir por lo máximo, pero sin tirar el dinero.

"El fútbol no puede estar continuamente viviendo de subvenciones. Recordemos que esto son empresas privadas y no podemos estar esperando a ver lo que nos da un ayuntamiento o una diputación o la federación española..."

¿Qué puede esperar el cordobesista a partir de ahora? Se ha pasado muy bien aquí, pero mejor no volver.

Claro, yo soy ya un cordobesista más y me gusta mucho el fútbol. Lo paso muy mal sentado en el palco. Vivir este año que hemos vivido... Yo trabajo para eso, para que el club tire para adelante y vaya creciendo. Eso es lo que le puedo prometer a un cordobesista, que seguiremos trabajando y que el fútbol nos ponga en los niveles que quiera. Siempre dependes al final de que entre o no la pelota. Si tú entras ahora a este estadio, todo el mundo se siente orgulloso de lo que se hace. El fútbol nos dirá donde tenemos que estar. Pero creo que a medio o largo plazo, este club y esta ciudad crecerán. El Córdoba da para mucho. Si nos equivocamos pocas veces, porque seguro que lo haremos alguna, creo que el club, más pronto que tarde, estará como siempre decimos: donde se merece. ¿Y eso es la Segunda División? Pues seguramente no, es más arriba. Esperemos que el fútbol nos ponga en su sitio y que sea para bien.