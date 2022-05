El Córdoba CF ha dado carpetazo a la temporada en Segunda RFEF con una última victoria ante el Vélez (1-2), que no hace sino reafirmar su sello en una categoría para la que ha dejado registrados todos los récords y precedentes. El técnico blanquiverde, Germán Crespo, coincide en que “los números hablan por sí solos”, aunque se ha de reconocer el mérito de la plantilla. “Se habla de las categorías, pero yo veo más complicado a lo mejor lo que ha hecho el Córdoba que en categorías superiores, porque tienes que ir a campos de dimensiones cortas, con césped artificial... Tiene muchísimo mérito lo que ha hecho este grupo, hay que valorarlo en su medida”, ha subrayado el preparador tras el encuentro en el Vivar Téllez.

El granadino tampoco ha podido dejar pasar la ocasión para deshacerse en elogios con sus jugadores, a los que afirma que “no se les puede pedir más”. Nosotros el cuerpo técnico estamos encantados, si nos lo dicen a principio de liga ni se nos pasa por la cabeza. Ahora a disfrutar de este tiempo. Dar las gracias públicas sobre todo a mis jugadores, que lo han dejado todo por estos colores y escudo que llevan y se lo haré ver en estas semanas”, ha indicado orgulloso.

Con la temporada acabada, el cuadro blanquiverde afronta un nuevo período de descanso para recargar las pilas de cara a lo que está por venir en la próxima campaña en Segunda RFEF. “Creemos que la temporada que viene va a empezar a finales de agosto, por lo que hay que seguir trabajando, aunque evidentemente ya el nivel de intensidad y de carga va a ser el mínimo. Ahora tanto para la dirección deportiva como nosotros nos toca seguir viendo fútbol, vamos a estar viendo los playoffs de Tercera, de Segunda RFEF y los de Primera RFEF. Esto acaba de terminar pero ya tenemos que pensar en el siguiente año”, ha confirmado.

El último partido del grupo

El técnico también ha reconocido que ahora llega la parte más “complicada” o “triste” del fútbol, que es cuando se ha de abrir el capítulo de bajas, algo que reconoce que será duro. “A mi me da pena cuando dejo un jugador en el banquillo o cuando lo dejo fuera de convocatoria, pues imagínate cuando tienes que tomar este tipo de decisiones. Pero bueno, hoy se lo he dicho antes de empezar a los jugadores, les he dado las gracias por todo lo que nos han dado, porque cada año que pasa digo que tengo la suerte de decir que tengo en el vestuario una familia”, ha declarado satisfecho.

Sin olvidar el contexto de su llegada al primer equipo, Crespo también ha valorado cómo el equipo se adaptó y ha culminado una situación tan compleja como la que había a principio de temporada. “Este año se lo he dicho, llego a un Córdoba con lo que conlleva, con jugadores veteranos que tienen menos minutos y la verdad que nos han facilitado desde primera hora, lo que dice mucho de la clase humana que hemos tenido dentro y el éxito del Córdoba este año ha sido la familia que hay dentro del vestuario”, insiste.

Las aportaciones del filial

Las últimas semanas también han dejado una estampa que ya ha dejado de ser atípica, pues en todos los entrenamientos y en gran parte de los encuentros se ha podido ver la huella del filial con el primer equipo. “Jugadores que han tenido su justo premio. Christian cuando lo necesitamos hizo una grandísima actuación cada vez que tenía que participar, para mí fue un jugador que aportó mucho y hoy quería darle un premio precisamente por eso”, señala. “Contento con lo que aportan los chavales. Manolillo con una ilusión grande y Ale Marín ya lo hemos visto, en tres partidos hace cuatro goles y dice mucho de lo que tenemos en la cantera”, ha declarado.