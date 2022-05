La felicidad incontenible de Ale Marín tras marcar su primer gol con el Córdoba CF en El Arcángel

Entre todo el tumulto de récords y celebraciones, todavía hay varios jugadores que se están labrando un nombre en el cordobesismo. Ese es el caso de Ale Marín, uno de los futbolistas del momento en el Córdoba CF, con el que en apenas 70 minutos ha podido dejar su impronta con tres golazos y una asistencia. Uno de esos tantos, el único de hoy, también ha sido su estreno goleador con el primer equipo en El Arcángel. “He sentido mucha alegría porque con esta afición cuando consigues marcar un gol se vuelca todo el estadio. Estoy muy contento y muy feliz de poder darle esa tranquilidad que necesitaba el equipo”, ha resuelto emocionado el canterano.

El olivareño confirma que arrastraba cierto “pique sano” con Germán Crespo, ya que en esta temporada no ha podido anotar los mismos goles que en la anterior. Esa rivalidad o “reto” que le ha propuesto el granadino le ha servido como “estímulo” para sacar una mejor versión en este último tramo. “Tenía ese pique con Germán porque el año pasado metí nueve goles con el filial y este año he metido siete, pero al final los goles llegan solos y lo importante es sumar al grupo”, subraya.

El objetivo del joven futbolista no es otro que el de sumarse a la dinámica del cuadro blanquiverde en la próxima temporada en Primera RFEF, aunque declara que eso será decisión del “míster” y de la “dirección deportiva”. El sevillano no esconde que “estaría encantado” de poder seguir con el equipo, aunque su foco, no obstante, regresa a lo colectivo: “Hay que aprovechar todos los minutos que dé el míster y más si es metiendo goles, pero al final lo importante es que gane el equipo y que siga sumando tres puntos”, insiste.

Germán Crespo confirma el potencial

El técnico blanquiverde, Germán Crespo, también ha aprovechado para deshacerse en elogios al canterano en la rueda de prensa posterior al partido. En ella, el granadino ha subrayado que Ale Marín es un jugador “diferente”. “De Ale Marín qué os voy a decir, ya todos sabéis que es un jugador diferente, es un jugador con mucho gol”, reafirma.

“Espero que la semana que viene tenga la oportunidad. Es un futbolista desequilibrante, con mucho gol y tanto los números que hizo el año pasado conmigo en el filial como los que ha hecho este año y también con el primer equipo dicen mucho del jugador que es”, ha destacado.