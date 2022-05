¿Qué récords tiene el Córdoba CF al alcance frente al Ceuta?

El Córdoba CF tiene en su mano poner el broche a una temporada de ensueño y, de paso, zanjar una relación tormentosa con sus despedidas del pasado en El Arcángel. Ya han marcado su próximo objetivo: cerrar el campeonato sin ceder un punto como local, lo que sería todo un récord histórico, aunque ese no es el único hito que podría alcanzar el cuadro blanquiverde en el partido de este domingo frente al Ceuta (12.00 horas).

La racha más larga de victorias en casa

El primero se sitúa a tiro de piedra. Con la pasada victoria ante Las Palmas Atlético en casa (5-1), los califas igualaron una cifra que parecía que iba a perdurar en la historia, la de la temporada 1956-1957 y el debut en Segunda División, en la que los de José Juncosa sumaron 17 partidos consecutivos con victoria como local. La cifra ya está equiparada, aunque con un nuevo triunfo ante el cuadro ceutí podría terminar siendo rebasada para alcanzar los 18 y marcar otra hazaña en el cuaderno de récords.

Los blanquiverdes llegan a este último tramo de la temporada habiendo logrado 16 victorias consecutivas en El Arcángel, que unidas al triunfo de la última jornada en la segunda fase de la pasada temporada, frente al Cádiz B por 2-1, hacen las 17 necesarias para equipar el estratosférico registro de aquel año.

El mejor promedio goleador

El segundo récord que tienen en su mano se corresponde también con la campaña 1956-1957, aunque lo hace en la faceta de cara a puerta. Hablamos del objetivo de cerrar el curso como la versión del Córdoba CF con mejor promedio goleador. Inalcanzables serán los 96 tantos en 38 partidos que se anotaron esa temporada, aunque los coeficientes antes del encuentro ante el Ceuta parten parejos. De hecho, los de Germán Crespo ya han superado este porcentaje con apenas unas décimas de ventaja, presentando un coeficiente de 2,53 goles por partido frente a los 2,52 que marcó aquel equipo, aunque depende de estos dos últimos partidos el conservar dicha marca. Para ello, la actual plantilla tendrá que anotar al menos cinco goles en lo que queda, tarea que no será sencilla, ya que tanto Ceuta como Vélez -los dos rivales que restan- se la juegan por entrar al playoff en estas jornadas.

Otra de las temporadas a las que se ha remitido históricamente por su gran porcentaje goleador fue la 1984-1985, la del ascenso desde la Tercera División, en la que el Córdoba registró 83 goles -dos más que los 81 actuales del equipo- en 38 jornadas. El coeficiente de por entonces marca hasta 2,18 goles por partido, cifra sobradamente rebasada por blanquiverdes y que incluso se superaría sin volver a anotar ningún gol más.

El que menos goles encaja

El tercer hito también tendrá que esperar a acabar la temporada para confirmarse, aunque es el único que no depende únicamente del Córdoba CF. El objetivo no es otro que el de culminar la campaña como el equipo menos goleado, algo que tras el abultado empate 3-3 frente al Panadería Pulido se ha complicado en cierta medida. Los blanquiverdes actualmente no son el conjunto que menos ha encajado en el grupo 4 de la Segunda RFEF, ya que por delante se posicionan el Villanovense con 25 y el Mérida, con otras 24. Los 26 tantos en contra que atesora el combinado califa le obligan prácticamente a no recibir ningún gol en estos dos últimos partidos, a la vez que esperar que ambos extremeños sí lo hagan en sus respectivos encuentros.

Los de Villanueva de la Serena, que luchan también por el playoff, tendrán que medirse ante Las Palmas Atlético y Panadería Pulido, mientras que a los emeritenses -ya clasificados para la fase de ascenso- les esperan compromisos frente a Montijo y el propio filial canario.