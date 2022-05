El empate en el último minuto del Córdoba CF frente al Panadería Pulido sirve para reforzar una idea que entre récords y celebraciones parecía haberse olvidado: la Segunda RFEF no es tan fácil. Los blanquiverdes saben de buena mano que el camino hasta aquí ha sido complicado y que la gloría solo ha sido fruto del trabajo, aunque abandonarán la división que los vio campeonar sin haber cerrado alguna tarea pendiente, como la de ganar en suelo canario. “Ha sido el partido típico de cuando ya has conseguido el objetivo, aunque lo que no queríamos se ha producido hoy”, reconocía Germán Crespo, entrenador blanquiverde, al término del partido frente al Panadería Pulido.

El técnico ha señalado que el equipo ha salido con una marcha menos y que a raíz de ahí han tenido que remar. “Al final si no sales concentrado desde el primer minuto haces que el rival tenga sus ocasiones. Hemos encajado un gol a balón parado y ellos cada vez tenían más motivación, se venían arriba y cuando quieres reaccionar puede ser tarde”, indicó. “Igualmente hemos reaccionado y nos hemos puesto por delante en el marcador, pero una vez más no hemos sabido leer el partido”, acabó insistiendo. El gol en el último minuto evidenció la dificultad que tuvo el Córdoba para cerrar el partido ante un rival descendido, pero que igualmente tiró de orgullo para despedir la Segunda RFEF como el único equipo que ha conseguido hacerle tres goles a los blanquiverdes. “Teníamos que haber matado el partido, hemos querido ir a por un cuarto gol y al final llega el empate en la última acción que no da tiempo ni a pelear por el resultado”, lamentó el granadino. El técnico también tuvo tiempo de reconocer el mérito de las hazañas del equipo hasta ahora, poniendo especial énfasis en sacar resultados positivos fuera. "La temporada del Córdoba no ha sido fácil. Si miras los números lo parece, pero al final en cualquier categoría es muy complicado ganar fuera. En primera o segunda hay equipos con presupuestos grandes y les cuesta a veces ganar yendo a campos buenos, imagínate nosotros cuando jugamos fuera por las dimensiones, por el terreno de juego…”, apostilló ante los medios locales.