El filial y su premio de consolación: la oportunidad del Córdoba CF

El filial del Córdoba CF vio frenada su carrera de modo abrupto el pasado fin de semana, cuando un empate en Utrera (1-1), unido a los resultados en otros campos -victorias del Ciudad de Lucena y goleada del Gerena-, le sacó de la zona de play off de ascenso a la Segunda RFEF. Los de Diego Caro, tras una formidable campaña, se quedaron sin el premio de poder optar a un salto de categoría que habría supuesto un salto de calidad dentro de la estructura de cantera. El campeonato echa la persiana con cierto aroma a decepción, principalmente porque la trayectoria y las sensaciones llegaron a ser excelentes en un tramo final que se embarró por una derrota a contratiempo en casa del colista Cabecense y la reacción de los adversarios.

¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Ya sin competición en Tercera RFEF y con el panorama resuelto en Segunda RFEF, la puerta de la primera plantilla podría abrirse para futbolistas que han estado a caballo entre ambas formaciones. De hecho, Germán Crespo ha tenido siempre muy en cuenta el puente entre ambos equipos y en este curso ha hecho debutar a algunos prometedores talentos del conjunto dependiente. El técnico granadino ya vivió en carne propia la amargura de quedarse en la misma línea en la pasada temporada, cuando el descenso del primer equipo impidió al B poder disputar las eliminatorias por subir.

"Este cruel final no va empañar la gran temporada que habéis hecho, además de ayudar al primer equipo. Orgulloso de vosotros. Enhorabuena a cuerpo técnico y jugadores. El fútbol os debe una y a algunos dos por no poder jugar play off el año pasado. Ánimo", dejó escrito el entrenador granadino en su perfil en Twitter. Ahora podría dar cabida en las sesiones de la primera plantilla a algunos de los futbolistas que puedan tener recorrido futuro en el club.

Crespo ya empleó en el primer equipo durante esta temporada a jugadores como Julio Iglesias -con ficha del B, aunque miembro de pleno derecho del primer equipo-, Christian Delgado, Roberto Abreu, Tala y Manolillo en el campeonato liguero, además de Ale Marín en la Copa RFEF. De la temporada anterior promocionó a Ricardo Visus, Luismi Redondo y Carlos Puga. El tramo final de la competición podría propiciar que alguno de los habituales en las sesiones de preparación tenga la oportunidad de estrenar su palmarés en una Segunda RFEF que, después del desenlace de la temporada en Tercera, ya no podrán tener a su alcance de otro modo.