El Córdoba CF, fiel al ritual: campeón de campeones en El Arcángel

Campeón de campeones. El Córdoba CF sigue en otra órbita, con sus propios códigos. Los blanquiverdes ofrecieron otra ración de su menú triunfal en este curso y provocaron la felicidad de los suyos, que paladean los últimos bocados de este festín de goleadas. La décimo quinta victoria en casa le ha hecho sumar 75 puntos, una cifra ya inalcanzable para cualquier otro líder del resto de los grupos de Segunda RFEF. Y aún faltan tres citas más.

La gente se lo pasa de escándalo. Cantar el himno viendo a un Córdoba campeón salir a El Arcángel recibiendo el respetuoso pasillo del adversario en una soleada mañana primaveral de domingo. No hay cordobesista -bueno, alguno quizá sí- que vaya a sepultar este curso en el olvido, como tantas otras campañas intrascendentes que llegaban a etiquetarse como buenas por comparación con otras que dejaron profundas cicatrices.

A Las Palmas Atlético le hicieron lo mismo que al resto de los que visitaron el Reino, que va camino -falta uno más- de sellar un expediente inmaculado. El Córdoba solamente ha ofrecido alegría a su hinchada, a la que no le ha hecho pasar ni un solo mal rato. Una deuda emocional saldada. Ha traído dos títulos y un ascenso de categoría. Y el único revés fue, paradójicamente, el instante de mayor conexión con el cordobesismo: el día en que acogotaron al Sevilla FC, que se impuso por un postrero gol en la prórroga en la Copa del Rey. La goleada al filial amarillo abrillantó una mañana en la que el Córdoba vivió la incomparable sensación de hacer el trabajo por placer y no por necesidad. Qué lujo.

Con Iglesias y Arranz

Sin dos referentes como Javi Flores y De las Cuevas, Germán Crespo optó por remover algo el once. Tampoco fue una revolución, ni falta que le hace. El granadino dio un sitio a dos jugadores a quienes se les supone inquietud por demostrar en este tramo final lo que las circunstancias -lesiones y competencia interna, básicamente- les impididieron enseñar en su totalidad. Toni Arranz se atornilló en la zona de mediocentros con Álex Bernal, reeditando en estos estertores del campeonato el dúo de los inicios. Julio Iglesias, un futbolista con tanto talento como falta de suerte, se asomó a la titularidad con aires reivindicativos. Fueron las novedades principales en un once que tuvo como referente en ataque a Antonio Casas. No situar de salida al autor del gol del ascenso en Mérida en el regreso a casa hubiera sido una herejía. Y cómo respondió el chaval: doblete para la saca.

Carlos Marín tuvo que intervenir antes del medio minuto de juego tras un disparo de Yeray Delgado en una acción que sirvió al Córdoba como despertador para reconectarle con la realidad de la Liga. Comenzó entonces su rutina: posesión de pelota, movimientos de los puntas, búsqueda de las bandas... Simo y Julio Iglesias buscaban el uno contra uno, Bernal se asociaba con todo el mundo y Casas... El rambleño tiene el gol grabado, no piensa en otra cosa. A los cinco minutos batió a Arnau y llegó a levantar los brazos, pero la acción estaba anulada por un dudoso fuera de juego.

El conjunto de Las Palmas no llegó a verlas venir. Buscó a su modo -con valentía y estilo- lo que nadie había logrado en El Arcángel porque anda metido en problemas para garantizar la permanencia, una cuestión estratégica por su condición de filial en un club de la LFP. Se mostró como una formación bien dotada técnicamente, pero extremadamente cándida. Los cordobesistas se manejaban con la solvencia acostumbrada, sin excesivos apuros y sacando la mano de vez en cuando. Adrián Fuentes recibió un fenomenal pase de José Ruiz, pero el extremo perdió el control en carrera justo cuando se adentraba en la zona letal.

Y apareció la pareja de moda este año: Simo y Casas. Llegaron entre sombras desde el filial del Sevilla y ahora les alumbran todos los focos. Tras una pared en la que se movieron con soltura, el rambleño soltó un latigazo que entró pegado al palo. Su gol número 13 en liga. Abrió los brazos, sonrió a la grada y se abrazó a su compinche de Olot en otro momento de felicidad compartida. Las apuestas del verano convertidas en iconos del cordobesismo emergente. Son los efectos colaterales positivos del efímero paso por la Segunda RFEF.

El tramo final de la primera parte fue de gobierno absoluto del Córdoba CF, que marcaba el ritmo y aparecía con frecuencia -aunque sin ocasiones muy claras- en el área de Cendón. Los canarios, salvo un par de lanzamientos de falta de Ojeda y Sergio Simón -uno lo detuvo bien Marín y otro se fue alto- al borde del área, apenas inquietaron.

Con cambios en el intermedio... y gol

Omar Perdomo y Alejandro Viedma comparecieron en la reanudación para dar una dimensión nueva especialmente en ataque. Pero si ahí hay alguien inspirado en esta fase final es Antonio Casas. El rambleño se encontró con otra ocasión para incrementar su cuenta al minuto de juego, tras recibir un formidable pase en largo de Dragisa Gudelj. Se fue en velocidad, casi a trompicones, pero logró rehacerse al entrar en el área y armar un disparo lejos del alcance de Cendón. El 2-0 parecía haber aniquilado ya del todo las remotísimas esperanzas amarillas de poder optar a provocar algo de inquietud al intratable líder. Cuando Germán siguió haciendo cambios, el asunto se convirtió ya en una especie de concurso para saber cómo iba a terminar aquello más allá de la segura victoria. Luismi y Willy Ledesma ingresaron con más de media hora por delante y todo apuntaba a festival, pero Las Palmas tiró por la tremenda. Con el descenso casi sentenciado, se fue con todo arriba y sembró el peligro. Carlos Martín tuvo dos soberbias intervenciones antes de encajar el 2-1, sellado por Iñaki Elejalde.

El partido entró en una dinámica extraña. Los chavales de Las Palmas empezaron a jugar como si no hubiera un mañana, con fogosidad en las disputas y tirando de su repertorio técnico ante un Córdoba algo desconcertado por el inesperado cambio de escenario. A los blanquiverdes les costaba salir de atrás con la fluidez de antes y en la retaguardia se vívían episodios de pérdida de nervios. Viedma, con una amarilla, formó un escándalo en el córner reclamando al árbitro y estuvo rozando la expulsión.

Las sensaciones volvieron a girar en positivo con el gol de Luismi Redondo, que a falta de cuarto de ahora recibió una asistencia de Casas y superó la salida del meta canario con pericia. A Las Palmas ya le daba todo lo mismo. Siguieron sacando lo mejor que tenían, sin temor a que su valentía les reportara un marcador más amplio. Y, claro, fue lo que sucedió. Willy Ledesma, que iba lanzado, anotó el cuarto y Omar Perdomo, que también tenía su resquemor por dejarse ver, concluyó la goleada con el quinto. Luego llegaron la fiesta en el césped, las fotografías, el champán y las presentaciones del speaker a los sones del We are the champions. Una celebración de manual.

Ficha técnica

5 -Córdoba CF: Carlos Marín, José Ruiz, José Cruz, Bernardo Cruz, Gudelj, Toni Arranz, Álex Bernal, Adrián Fuentes, Julio Iglesias, Simo Bouzaidi y Antonio Casas.

Entrenador: Germán Crespo.

Cambios: Viedma por Toni Arranz (46'), Omar Perdomo por Adrián Fuentes (46'), Luismi Redondo por Simo (56'), Willy Ledesma por Julio Iglesias (56'), José Alonso por Álex Bernal (82').

1 -Las Palmas Atlético: Cendón, Yeremi Valerón, Ale Ojeda, Sergio Simón, Iñaki Elejalde, David Vicente, Juan Rodríguez, Yeray Delgado, Cristian Abreu, Joel y Julen.

Entrenador: Yoni Oujo.

Cambios: Pipo por Yeray Delgado (68') , Ale García por Álex Ojeda (68'), Pachón por Yeremi Valerón (82'), Sato por Julen (87'), Álvaro Santana por Juan Rodríguez (87').

Goles: 1-0 (22') Antonio Casas. 2-0 (46') Antonio Casas. 2-1 (64') Iñaki Elejalde. 3-1 (75') Luismi Redondo. 4-1 (84') Willy Ledesma. 5-1 (89') Omar Perdomo.

Árbitro: Carbonell Hernández (Comité Valenciano).

Tarjetas: Simo (20'), Alejandro Viedma (49'), José Ruiz (62')

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 31 del campeonato de Liga en el Grupo 4 de la Segunda RFEF, disputado en El Arcángel antes unos 7.500 espectadores.