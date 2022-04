El Córdoba CF vuelve a El Arcángel como campeón con el reto de ganarlo todo

Vuelve la Liga. Tras una semana de incontables actos, homenajes, recepciones y mucha celebración, al Córdoba CF se le acaba el sueño y le llega un nuevo capítulo: el de la rutina de campeón. Sus objetivos no han acabado, ya lo confirmó Germán Crespo, pues todavía queda la opción de alzarse como el campeón absoluto, el líder de líderes. La cita coincide con su fiesta del ascenso, la primera vez que pisará el césped de El Arcángel (12.00 horas) con el título en el bolsillo, por lo que el panorama no puede ser más apetecible. Su rival, un Las Palmas Atlético al borde del colapso y cerca de confirmar el descenso, tratará de no ser la víctima de tanto festejo. O al menos así lo intentará el cuadro blanquiverde, que de hecho ya ha avisado de que no piensa levantar el pie del acelerador. “Este equipo no se puede conformar, tenemos que seguir trabajando y por supuesto tenemos que batir todos los récords que estén a nuestro alcance”, señaló ambicioso Antonio Casas, autor del gol , dejando claro que el vestuario continúa insaciable.

Los blanquiverdes no son precisamente un equipo que esconda su hambre por seguir pulverizando registros y ante los canarios tienen una buena oportunidad de volver a hacerlo. “Estamos haciendo unos números increíbles y queremos entrar en la historia del club como el equipo que más puntos suma”, indicó Crespo en la recepción en el Ayuntamiento, ensalzando el ambiente de una previa que va cogiendo temperatura. Los blanquiverdes están a tan solo dos triunfos de cerrar toda una campaña sin perder como local, además de encadenar la que sería su décimo sexta victoria casera consecutiva si consiguen imponerse al joven combinado canario. La premisa y el nuevo objetivo, de esta forma, están más que claros. El reto de ganar a todos El Córdoba CF es el equipo que más gana, el que menos pierde, el que más goles marca y el que menos encaja -junto a Villanovense-, pero aún le queda una asignatura pendiente: ganar a todos los equipos de su grupo. Hace un par de jornadas lo consiguió ante el único rival que le había sacado los tres puntos en el campo, el Villanovense, al que desarboló por la vía rápida en un partido que podría haber significado el ascenso si el Cacereño no hubiera empatado en Montijo. Ese día los pacense-serenos abandonaron la lista, aunque aún quedan otros dos equipos con vida en este aspecto. Curiosamente, los dos últimos que quedan por visitar El Arcángel. El primero es el propio Las Palmas Atlético, rival del Córdoba este fin de semana y ante el que empataron 2-2 en la primera vuelta con un gol sobre la bocina del local Álex Pachón. Los tantos de ese partido los anotaron Toni Arranz y Willy, de penalti, aunque tampoco fue uno de los encuentros más brillantes del cuadro blanquiverde. En ese partido, precisamente, los de Germán Crespo iniciaron su único momento de incertidumbre durante toda la temporada, tras el que sumaron otras dos jornadas consecutivas sin ganar fuera de casa. El Córdoba CF y su buena razón para ganar: ser líder de líderes El segundo y último de esta lista es el AD Ceuta, también el único rival al que el Córdoba todavía no ha conseguido marcarle un solo gol en el presente curso. La ida en el Alfonso Murube se saldó con reparto de puntos y pocas ocasiones, por lo que el resultado final fue fiel reflejo de lo trabado que estuvo todo en el verde. Los ceutíes serán el equipo que despida la temporada en El Arcángel, pues después de ese partido los de Germán Crespo cerrarán a domicilio ante el Vélez. La reválida de ahora, no obstante, pasar por ganar primero ante el cuadro dependiente canario. Los peligros del rival Y es que el filial isleño se presenta desde una situación incierta. Tras su derrota de la última jornada ante el San Roque de Lepe (2-3), se la juega más que nunca. Su técnico hasta el pasado encuentro, Tino Cabrera, fue destituido por la entidad amarilla para dar paso a Yoni Oujo, relevo en el banquillo y quien ya ha dirigido al equipo durante los entrenamientos de esta semana. “Hemos visto sus últimos partidos y sí es verdad que como todos los equipos puede que cambien de sistema, pero hemos trabajado sobre los dos que nos podemos encontrar”, afirmó. Los de Las Palmas de Gran Canaria ocupan el actual 15º puesto con 30 puntos, a tres de distancia de la promoción de descenso y a siete de la salvación que marca el Antequera, por lo que con solo 12 puntos en juego necesitan sumar de tres para tener alguna opción de huir del farolillo rojo. “Ellos deberán venir a ganar, no les vale meterse atrás”, insistió Crespo, confirmando que este es un contexto del que los blanquiverdes pueden salir beneficiados. Sus principales armas, un Iñaki Elejalde que suma 9 goles y un Álex Pachón que suma otros 8, serán las bazas ofensivas de los canarios para tratar de arañar algo en El Arcángel. Una lista accidentada La enfermería blanquiverde tampoco rebaja el ritmo, cuando salen unos entran otros. Esta semana le tocó el turno a Miguel De las Cuevas, uniéndose a los ya inquilinos de las últimas semanas Ekaitz Jiménez y Carlos Puga. El alicantino se resintió del sóleo debido al estado del césped en el Estadio Romano, por lo que el club lo reservará para los próximos dos partidos por precaución. Ekaitz tampoco comparecerá ante Las Palmas y previsiblemente no vuelva a hacerlo hasta el final de temporada. El motivo: un tratamiento conservador en su dolencia de rodilla, que le dejará fuera de juego para lo que queda. El caso de Puga es toda otra incógnita. El granadino lleva algo más de dos semanas fuera de la dinámica de grupo y no estuvo presente en el ascenso en Mérida ni en la posterior celebración en Las Tendillas. Las molestias que arrastra en el muslo izquierdo, sumadas a un virus intestinal, han privado al joven futbolista de volver a las convocatorias de Germán Crespo. Su futuro en el club también es otro interrogante, pues las negociaciones para la renovación se encuentran en punto muerto. Pese a todo, el futbolista sí estuvo presente en los diferentes actos institucionales a los que asistió la entidad durante esta semana. Javi Flores estuvo ausente de una sesión y de la visita institucional al Ayuntamiento tras haber estado en contacto estrecho con familiares positivos en covid-19. El de Fátima, sin embargo, dio negativoen las pruebas y se reincorporó al grupo en la última sesión realizada en la Ciudad Deportiva. Está, por lo tanto, disponible para ser alineaco por Germán Crespo. Oleada de promociones y descuentos El club ha aprovechado la fiesta del ascenso para lanzar otra promoción especial con la que llenar El Arcángel en estos dos últimos compromisos. Las entradas han pasado a una tarifa plana de 5 euros y podrán ser retiradas sin límite por abonados y público general hasta completar aforo. Los menores de 12 años que acrediten su edad también podrán recoger su invitación gratuita para ambos partidos -Las Palmas Atlético y Ceuta- siempre y cuando todavía queden localidades libres dentro del recinto. Además, la entidad ha tratado de movilizar a aquellos "abuelos" y "nietos" -menores de 16 años- que disfrutan juntos del cordobesismo, invitando a los 20 primeros abonados -ambos deben serlo- a vivir el encuentro del domingo en el palco de Tribuna. También habrá importantes descuentos para aquellos que adquieran las entradas de estos dos últimos encuentros en casa. Los no socios que asistan a ambos podrán disfrutar de un 5% de descuento para abonarse en el siguiente curso, mientras que los actuales abonados contarán con un 15% de descuento si renuevan su carnet. Los taquillas para el encuentro se volverán a abrir este domingo a partir de las 9.00 horas. Alineaciones probables Córdoba CF: Carlos Marín, José Ruíz, José Cruz, Bernardo Cruz, Dragiša Gudelj, Álex Bernal, Toni Arranz, Javi Flores, Simo, Adrián Fuentes y Antonio Casas. UD Las Palmas Atlético: Arnau, David Vicente, Cristian Abreu, Juan Rodríguez, Diego Gutiérrez, Joel, Julen Pérez, Pipo, Gio, Iñaki Elejalde y Álex Pachón. Árbitro: Carbonell Hernández (Comité Valenciano). Campo y hora: El Arcángel (domingo, 12.00 horas, Footters y PTV Córdoba).