El Córdoba CF sigue inmerso en el capítulo de recibimientos y homenajes protocolarios tras su reciente ascenso. Este viernes ha visitado el Ayuntamiento, donde el técnico blanquiverde, Germán Crespo, ha aprovechado para valorar la situación del equipo antes del encuentro frente a Las Palmas Atlético del próximo domingo (El Arcángel, 12.00 horas). “Dentro del grupo estamos entrenando con la máxima ilusión de volver a sacar los tres puntos. Nos hemos marcado el reto de hacer el pleno de puntos en casa y además esta semana podemos certificar ser campeones de la Segunda RFEF”, ha manifestado.

Crespo afirma que el Córdoba CF aspira a lo máximo y que estos tres puntos son “tan importantes” como fueron los de “Mérida o Cacereño”. “Estamos haciendo unos números increíbles y queremos entrar en la historia del club como el equipo que más puntos suma”, subraya. “Queremos ganar también por respeto a los equipos que se juegan mucho contra Las Palmas, por eso tenemos que hacer nosotros nuestro partido y quedarnos con la victoria”, ha insistido posteriormente.

El cuadro blanquiverde, no solo ha certificado ya el campeonato en su grupo, sino que también está rompiendo todos los récords posibles. Varios de sus jugadores poseen buenos números de cara a puerta, por lo que pueden afrontar este último tramo buscando mejorar sus cifras. “En estas últimas jornadas no quiero mirar lo individual, sino lo colectivo”, ha confirmado, a la vez que ha avisado de que “el jugador que vaya buscando sus números a lo mejor se equivoca y puede no tener minutos en los siguientes partidos”. “Si jugamos en equipo y si cada uno no va mirando por lo suyo, van a llegar y cada uno va a tener la oportunidad para que aumenten”, resuelve.

Javi Flores podría ser baja

La enfermería blanquiverde sigue sumando efectivos en esta recta final de temporada. La baja de Miguel De las Cuevas, que durante el encuentro en Mérida se resintió del sóleo y descansará estas dos próximas jornadas por precaución, se ha sumado a las ya conocidas de Ekaitz Jiménez y Carlos Puga. Javi Flores también puede unirse a esta lista, pues el capitán blanquiverde ha mantenido contacto con familiares positivos en covid-19 en las últimas horas y está a la espera de someterse a más pruebas, pues por el momento ha dado negativo.

Según afirma Germán Crespo, el de Fátima “por ahora es negativo” y cree que jugará en el encuentro ante el filial canario. “Tenemos que mirar por él y si mañana diera positivo lo mismo no está para el domingo”, ha concluido.

No habrá revolución en la plantilla

El granadino confirmó que, pese a haber logrado el objetivo, no va a haber grandes cambios en sus alineaciones. “Yo quiero sacar el mejor once que crea que me va a dar lo mejor y que luego la gente que salga del banquillo siempre lo haga para sumar”, apunta.

El cuadro isleño destituyó a su ya ex técnico, Tino Cabrera, en la pasada jornada y esta semana se ha ejercitado a las órdenes de Yoni Oujo. “Hemos visto sus últimos partidos y sí es verdad que como todos los equipos puede que cambien de sistema, pero hemos trabajado sobre los dos que nos podemos encontrar”, ha reconocido el técnico, poniendo especial hincapié en que ellos “deberán venir a ganar, ya que no les vale meterse atrás”, lo que puede terminar beneficiando a los blanquiverdes.