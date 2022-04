Un ascenso también es esto. Incontables paseos, recepciones protocolarias, eventos institucionales y cientos de fotografías. Todo el mundo quiere ser partícipe de la gesta que el Córdoba CF ha conseguido, aunque sea en forma de homenaje. Así ha sido en el acto acogido hoy por la Diputación de Córdoba, en el que los de Germán Crespo han vuelto a recibir la enhorabuena por devolver la ilusión a una ciudad y cordobesismo que tras incontables reveses y un pasado más que incierto, parecían haberla perdido.

El acto se ha enmarcado dentro del Patio Barroco del Palacio de la Merced, ubicación que también ha sido retratada en el obsequio que la propia Diputación ha otorgado al club como reconocimiento. “Teníamos que devolver esa muestra de cariño con la alegría que este sábado conseguimos con este ascenso”, ha afirmado orgulloso Javier González Calvo, consejero delegado del club. “Estos jugadores y cuerpo técnico son poco conformistas y este domingo vamos a luchar por ser los primeros a nivel nacional, no solo en el grupo, sino ser los campeones de Segunda RFEF”, ha insistido.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruíz, ha aprovechado para expresar su gratitud hacia el cuadro blanquiverde, subrayando que está a solo un paso de dejar su nombre “bordado con letras de oro” en la historia de la ciudad. “Si el domingo ganamos a Las Palmas Atlético no solo seremos los mejores de las cinco clasificaciones, sino que además cerraremos la mejor campaña como locales en El Arcángel de toda la historia, lo que son palabras mayores”, ha afirmado el dirigente.

La tranquilidad de Antonio Casas

El rambleño también ha comparecido brevemente ante los medios al término del homenaje, expresando que se encuentra muy contento e ilusionado con la hazaña que confirmaron en Mérida. “Venimos de años no tan buenos y este ascenso y el ser campeón de Copa RFEF es una gran alegría para todo el cordobesismo”, ha indicado, mientras recalcaba que el trabajo todavía no ha terminado y que ya se preparan para el inminente partido ante los canarios: “Este equipo no se puede conformar, tenemos que seguir trabajando y por supuesto tenemos que batir todos los récords que estén a nuestro alcance”.

El delantero blanquiverde sigue inmerso en el capítulo de negociaciones que muchos de los jugadores de la plantilla tienen abierto para renovar con la entidad, aunque también declara estar “muy tranquilo” con el año que le resta de contrato. “Es verdad que estamos negociando esa ampliación, pero bueno ojalá que sean muchos años más vistiendo la blanquiverde”, ha concluido.