El Córdoba CF ya está en Primera RFEF: ¿Y ahora qué?

Ni el más optimista entre los muros de El Arcángel hubiera diseñado un desarrollo de temporada del Córdoba CF tan demoledor como está resultando este curso 21-22. Ambicioso por cuestiones de obligación moral y decencia histórica, el conjunto blanquiverde ha sido el primero en abandonar la categoría que se creó el pasado verano dentro de la remodelación ejecutada por el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, para tortura de los damnificados. El Córdoba estuvo ente ellos. El objetivo se lo marcaron sus propias circunstancias y la entidad fue coherente: armó una formación para escapar cuanto antes de la Segunda RFEF y lo ha hecho a falta de cuatro jornadas. Líder de principio a fin y con un amplio catálogo de récords, zanjó su ascenso ganando en el Estadio Romano José Fouto de Mérida el pasado sábado. Lo festejó, obviamente, con más alivio que alegría.

Ahora tiene encima de la mesa una agenda repleta de planes que se podrían ejecutar de manera inmediata. Al menos, los que dependen en exclusiva de los gestores cordobesistas, que se han reilusionado tras superar los efectos de la «hecatombe» que supuso su ingreso en una división huérfana de interés, deficitaria hasta extremos imposibles y carente del más mínimo atractivo para el público a no ser que, como ha hecho el Córdoba, uno sea capaz de convertir su propia desgracia en el escenario de actuaciones memorables.

El Córdoba CF ya es equipo de Primera RFEF. Aún no sabe quiénes serán sus vecinos porque la competición -igualadísima, por cierto- aún está en plena vorágine. Mientras los demás andan enfrascados en el fragor de la batalla, disputando ascensos o dándose bocados por evitar descensos, en la entidad blanquiverde trabajan para dar forma a un proyecto que apunta a una línea continuista. No se avistan revoluciones. Eso, al menos, es lo que se pregona como discurso oficial.

Una base válida que tendrá sus retoques

«Hacer nueve o diez fichajes no tiene sentido», declaró el consejero delegado, Javier González Calvo, en la presentación de la televisión del club recientemente. El equipo tiene en la actualidad 17 futbolistas con contrato en vigor para la próxima temporada y es evidente que algunos de ellos no seguirán. «Se trata de mejorar lo que tenemos, pero no cambiarlo», subrayó González Calvo. El director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, lleva meses poniendo las piezas del Córdoba 22-23. La certeza en el ascenso dio un tiempo precioso a los responsables de los fichajes. De hecho, ya en el mercado invernal incorporó a un jugador al que se quiere involucrar en la plantilla futura: Dragisa Gudelj. El futbolista neerlandés-serbio no ha contestado a la oferta del club. En los festejos del ascenso, los aficionados le pidieron que se quedara. En el Córdoba, sin embargo, ya tantean posibles sustitutos en caso de una negativa del defensa ex del Cádiz B.

Los nombres de jugadores pretendidos empezaron a sonar desde hace días. El delantero Morad Youdi (Alcoyano) y los defensas Baron Kibamba (Sevilla Atlético) y Calderón (San Fernando) están en la órbita blanquiverde.

Germán Crespo, el gran descubrimiento

El granadino renovó de manera automática tras el ascenso y tendrá una mejora en sus emolumentos. Ha sido la gran revelación de la temporada en los banquillos. Tras una trayectoria en clubs modestos, asumió el reto de sacar del fango a un histórico como el Córdoba CF como toda la carga de exigencia y presión que eso comporta. Salió airoso del trance. Ahora le aguarda un desafío titánico, pues la nueva categoría no se parece en absoluto a la que acaba de abandonar. El del Zaidín ha conectado con la plantilla y con la afición. Su perfil sencillo, de hombre de fútbol alejado de la retórica y de posturas de divismo -que otros con menos méritos exhibieron al paso por El Arcángel-, le ha ayudado a labrarse el porvenir en un club como el Córdoba, al que en su día bautizó una de sus víctimas -el gallego Fernando Castro Santos- como una «trituradora de entrenadores».

Campaña de abonos: la rentabilidad del amor incondicional

Uno de los grandes éxitos de la temporada del Córdoba CF ha estado en su estrategia para mantener la fidelidad de su masa de seguidores. Todo pasa por los resultados deportivos, que han sido excepcionales y han llevado la alegría a una hinchada habituada a digerir fracasos y decepciones. La reducción drástica de precios en los carnés tras el descenso evitó el desplome en las cifras y la entidad alcanzó los 8.500. Tras lo visto, solo queda crecer. El club prepara una campaña que contemplará bonificaciones para los abonados actuales ante el seguro aumento del precio de los carnés.

A vueltas con la Ciudad Deportiva y El Arcángel

Un punto clave en el proyecto. Indispensable para crecer. El Córdoba CF espera poder resolver para el mes de junio la concesión de El Arcángel con el Ayuntamiento, una vez que este saque el pliego de condiciones y los plazos. La situación de precario, que se ha mantenido durante décadas, debe finalizar para que se pueden acometer mejoras imprescindibles. En la Ciudad Deportiva siguen a la espera de una regularización que permita también la instalación de césped y otras mejoras que completen las ya acometidas, tras la cesión por diez años de la instalación al club por parte del grupo Tremón. Más allá de esta cuestión, en el Córdoba CF siguen manteniendo el proyecto de la creación de una Ciudad Deportiva propia.

Más presupuesto para un objetivo ambicioso

El presupuesto del club crecerá para la próxima temporada. «En teoría, si asciendes tienes que invertir para competir. Lo que no se va a hacer es despilfarrar, porque eso ya sabemos que no ha funcionado ni en el Córdoba ni en ningún sitio», declaró González Calvo cuando el equipo se desplazó el pasado mes de enero a Baréin. Allí presentó el proyecto para la temporada 22-23 a los propietarios del grupo Infinity, que seguirán sosteniendo financieramente a una entidad que no quiere salirse de unos parámetros de gasto. Juanito ya mostró el pasado verano su pericia para reclutar futbolistas sin tener que pagar traspasos. La mayoría se han revalorizado, por lo que el club ya posee un patrimonio que echaba de menos después de las calamitosas temporadas precedentes, condicionadas por contratos fuera de mercado que tenían preso al club. Comprar barato y vender caro. Con eso sueñan, también, en El Arcángel.