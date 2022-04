El Córdoba CF y su dulce resaca del día después

Podría decirse que no se han despegado los unos de los otros desde que el árbitro pitó el final del partido en el Estadio Romano José Fouto de Mérida. Desde entonces, todo ha sido un no parar en el Córdoba CF, que dejó claro a quien tuviera aún alguna duda que lo de celebrar el ascenso a Primera RFEF iba a ser un ejercicio de júbilo a lo grande. No le faltó de nada. Ni jolgorio en los vestuarios, ni cánticos en el autobús, ni baño de masas en Las Tendillas, ni imposición de prendas blanquiverdes al Gran Capitán, ni noche cordobesa agitada, ni comida de hermandad. Ese fue el capítulo final a unas horas frenéticas. El club divulgó por sus canales oficiales la imagen de la comitiva blanquiverde en un restaurante local en lo que fue, ya con más calma, el momento para compartir entre viandas la satisfacción del deber cumplido en el campo.

Entre el 0-1 de Antonio Casas y el retorno a la rutina del trabajo pasará un tiempo más largo de lo habitual. Tras el encuentro del ascenso, la larga noche del sábado y la resaca del domingo, se espera que la plantilla vuelva a mediados de esta semana a la Ciudad Deportiva. El Córdoba CF disputará el próximo domingo, a partir de las 12.00 horas en El Arcángel, el primero de los cuatro partidos que aún le quedan para terminar el campeonato 21-22 en la Segunda RFEF. El adversario del choque será el filial de la UD Las Palmas, que pelea por la permanencia en la categoría. El conjunto blanquiverde, con el título de campeón garantizado, luchará por "ganar todo lo que queda", según insistió Germán Crespo en Mérida tras certificar el ascenso. Están en juego varios récords que el granadino quiere firmar para dejar huella en una división en la que la trayectoria del Córdoba ha sido de saludo y despedida. Tras el partido contra el filial canario, el equipo se desplazará al campo del Panadería Pulido en la Vega de San Mateo, para posteriormente recibir en casa en la última cita al Ceuta y despedirse en el campo del Vélez Málaga.