Germán Crespo no para: "En el Córdoba CF no se relaja nadie"

Con la voz quebrada por el desgaste del partido, la fiesta posterior y la emoción contenida, Germán Crespo apareció en la sala de prensa llevando la misma camiseta que sus jugadores. En ella, una leyenda: "El primer paso". El granadino, dese luego, lo ha dado y ha sido de dimensiones formidables "Ya me conocéis, sabéis de dónde vengo, del barro, y esta ha sido mi primera experiencia en un club de la categoría del Córdoba CF, que por supuesto, no se merece estar en esta división", explicó en una comparecencia ante los medios que tuvo una prolegómenos festivos. Todos los jugadores entraron en la habitación cantando y vitoreando a Germán, su jefe este año. "Estoy muy orgulloso de ellos, facilitan mucho el trabajo, y gran parte de lo que se ha conseguido es por ellos", expresó emocionado el nazarí. Cuando los futbolistas se retiraron para seguir son la fiesta en el vestuario, el entrenador se quedó acompañado por los miembros de su cuerpo técnico. Todos cansados y felices. El objetivo por fin se había cumplido.

"A pesar de saber que tenía el ascenso ya conseguido por el otro resultado, el equipo ha querido ganar y ha demostrado que la competitividad de este grupo es altísima", indicó Germán, que valoró la dificultad del duelo ante un Mérida que, pese a quedarse en inferioridad numérica, planteó seria batalla. "Si siguen así se meterán en el play off y es muy posible que estén la próxima temporada en Primera RFEF con nosotros", auguró.

Crespo calificó la temporada de los suyos como "espectacular", ya que supieron "cómo jugar en cada momento y en cada situación" en campos "muy complicados". "Sabíamos lo que teníamos que hacer", subrayó el del Zaidín, que valoró la gran capacidad de concentración que han mostrado para no perder la línea del objetivo ni desviarse en el método. Esta vez lo volvieron a confirmar en el Romano José Fouto, ya que el Mérida "nos había estudiado muy bien", resaltó, y por eso en la segunda parte hubo que dar un volantazo en el planteamiento. "Intentamos meter al mayor número de jugadores por dentro para conseguir la victoria, que finalmente nos llegó y me deja muy satisfecho", manifestó,. Crespo no quería un ascenso sin ganar. Se salió con la suya y dio lustre a un día que recordará todo el cordobesismo.

El granadino, inconformista

Y ahora, ¿qué? "Vamos a pelear por conseguir cuatro victorias más porque aquí no se relaja nadie", dijo. Desde luego, será dentro de unos días, porque la prioridad tras el éxito consumado estaba en la fiesta mayúscula. De hecho, los jugadores bromearon con él cantándole: "Nos vemos el sábado".

Crespo, emocionado, se acordó en este día "de mucha gente que está allí arriba", en especial de "un tío mío que iba a todos los campos" y del "padre de mi mujer, que era mi segundo padre". El granadino mostró públicamente su agradecimiento a su mujer y sus dos hijas, que "son las que sufren mis malos momentos cuando hay derrotas, aunque afortunadamente este año han sido pocas, y toda la presión de este trabajo". También tuvo palabras para "jugadores de la pasada temporada" que también ayudaron para que finalmente el ascenso del Córdoba se haya producido. "El club no podía estar en esta categoría por la ciudad, por la afición y por todos. Ahora hay que disfrutar y pronto empezar a preparar el proyecto y seguir adelante. No debemos ser conformistas. Si se hace un equipo con la base que tenemos podemos pensar en algo importante", declaró antes de volver a la fiesta con los jugadores y tomar carretera con destino a Las Tendillas.