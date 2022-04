El Córdoba CF afronta su partido de la verdad en Mérida

Ya está aquí. Como en un juego del destino, el Córdoba CF se ha situado en el centro de un escenario idéntico al de la mayor parte de los episodios de ascenso a lo largo de sus casi 68 años de vida. Siete de los ocho logrados fueron lejos de su hogar y en el Estadio Romano José Fouto de Mérida puede llegar uno más. Así lo esperan los miles de cordobesistas que se desplazarán a la capital extremeña y los que aguardan en Córdoba a que se desate la fiesta en Las Tendillas. El debate sobre la conveniencia o no de formar una algarabía mayúscula por salir de la cuarta división se disipó. El jolgorio del cordobesismo está garantizado en la madrugada del sábádo si el conjunto de Germán Crespo logra puntuar frente a los emeritenses o si el Cacereño, único equipo que enturbia el camino hacia el título, no vence al Villanovense en campo ajeno. «No tenemos que mirar a nadie», dijo en la sala de prensa, con la valentía que le dan la edad y la cercanía del éxito, el rambleño Antonio Casas. El objetivo es ganar, descorchar el champán en los vestuarios y darse prisa en subir al autobús con destino a unas Tendillas que estarán ya calientes desde mucho antes. El técnico, Germán Crespo, es concluyente. "No me gustaría conseguir un ascenso perdiendo", expresó tras la última sesión de entrenamiento, celebrada en la Ciudad Deportiva en la matinal del Viernes Santo.

Germán Crespo: "Quiero que la afición del Córdoba CF recuerde este día" El Córdoba CF solo aspira a que todo siga su curso normal. El cuadro de Germán Crespo, coleccionista de récords y líder inamovible desde la primera jornada en el grupo 4 de la Segunda RFEF, solamente ha padecido una derrota en todo el curso en el campo -perdió en Villanueva de la Serena (1-0)- y sufrió su más serio revés en la pérdida por sanción de los tres puntos que ganó en San Fernando por la alineación indebida de Javi Flores. Paradójicamente, la peor mancha de la temporada no se produjo en la competición sobre el verde, donde el Córdoba CF ha mandado con solvencia. Aquella pifia quedó en una anécdota porque la contundencia de los números no hacía peligrar el objetivo. Solo se ha retrasado un poco más. Y este sábado podría escribirse el capítulo final, con cuatro jornadas aún en el horizonte de una Liga de redención para la institución blanquiverde. La alquimia de Germán Recupera a José Cruz y a Toni Arranz, una vez cumplidos sus partidos de sanción, y a Julio Iglesias, repuesto de su virus, pero sigue sin Ekaitz Jiménez, cuya reaparición no resulta recomendable por el estado de sus dolencias en pubis y rodilla. El vasco, ilustre caído en combate, podría tener una participación residual o nula en el tramo final del campeonato. Nadie en el club quiere arriesgar con el objetivo cumplido y Eka ya puso con creces su parte. Es un puntal del proyecto de la próxima temporada en la Primera RFEF. Ante esa tesitura, Germán Crespo tendrá que ir apuntalando el flanco izquierdo con lo que tenga en cada momento. Por ahí pasaron ya hasta seis futbolistas -Meléndez, Tala, José Ruiz, Gudelj, Puga y Manolillo- con desigual fortuna. Puga tampoco está en condiciones de jugar en el Romano, lesionado y a la espera de ver qué dirección tomar en su rehabilitación. En Mérida podría situarse de nuevo el serbio, sobre todo teniendo en cuenta que en el centro de la defensa ya está disponible José Cruz y en el pasado duelo ante el Villanovense tuvieron un buen comportamiento tanto Bernardo Cruz como Ricardo Visus. Además, José Alonso entrena con el grupo -entró en la última citación casera- y podría, en un caso urgente, tener minutos. En todo caso, no se prevén demasiados experimentos ni riesgos por parte de un Germán Crespo que ya tiene muy claro lo que quiere y cómo lo quiere. La batalla de las áreas El Córdoba, el mejor goleador del mapa futbolístico español (72, con 50 de diferencia con los 22 encajados), pondrá a prueba su rango ante un Mérida que únicamente ha encajado 22, los mismos que el Villanovense y el propio cuadro cordobesista, que son los tres que comparten a día de hoy el top de eficiencia defensiva. El Mérida, que pelea por asegurar cuanto antes el play off de ascenso a Segunda RFEF, ha logrado en la segunda vuelta de la Liga plasmar en el campo la condición de candidato con la que partía desde el principio y que se vio cuestionada por un arranque liguero más bien mediocre. De hecho, va ya por su tercer entrenador en una serie de volantazos de los rectores del club para reconducir la marcha. El Córdoba CF, rey absoluto del gol, quiere el cerrojo de oro En la primera vuelta, el Córdoba despachó al Mérida por 3-0 en El Arcángel. Horas después fue destituido su técnico, Juan García. Su sustituto, Javier Álvarez, no logró enderezar al equipo, y le encomendaron el reto a Juanma Barrero. El exportero del club acertó: de los últimos doce partidos solamente perdió uno -por 1-0 en La Palma ante el Mensajero-, ganando ocho y empatando tres. Están en su mejor momento y podrían estimularse doblemente por el ambiente del partido. "El Córdoba vendrá a intentar ser campeón ganando, es lo que van a querer. No sé ya durante o en el transcurso qué actitud van a tener, pero no es lo que a nosotros nos debe preocupar”, indicó el técnico en la previa ante los medios. "Es un partido que a todo el mundo le gusta jugar. Todos quieren estar. Te enfrentas al líder y a muy buenos jugadores, con muy buen ambiente", insiste Barrero. Ahí, en la grada, estará otra de las claves del choque. El desplazamiento masivo de cordobesistas incentivará a los aficionados locales para acudir al Estadio Romano, que registrará la mejor entrada de los últimos años. Alineaciones probables Mérida AD: Javi Montoya, Felipe Alfonso, Ebuka, Robles, Héctor Camps, Guille Perero, Nacho González, Goma, Artiles, Pons y Lolo Plá. Córdoba CF: Carlos Marín, José Ruiz, José Cruz, Ricardo Visus, Gudelj, Javi Flores, Álex Bernal, Simo, Adrián Fuentes, De las Cuevas y Casas. Árbitro: Rodríguez Carpallo (Comité Castellano-Manchego). Campo y hora: Estadio Romano José Fouto (sábado, 19.00 horas, Footters).