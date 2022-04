No fue este fin de semana, pero lo tiene en la mano. Si el Córdoba CF mantiene su rutina triunfal ya no habrá combinación matemática que le impida ser el próximo sábado campeón del grupo 4 de la Segunda RFEF y nuevo equipo de Primera RFEF para la próxima temporada. ¿Cuál es la cuenta? No perder en el Estadio Romano José Fouto ante el Mérida. Con un punto les basta a los de Germán Crespo para abrir las puertas a la fiesta que se postergó este domingo. El Cacereño aún mantiene un hilo después de conseguir un empate en el Emilio Macarro de Montijo (1-1) en un partido trepidante, que fue seguido por televisión desde el antepalco del estadio por los componentes de la plantilla, cuerpo técnico y directiva cordobesistas. Fue una prolongación del choque que dirimieron apenas unas horas antes el Villanovense, al que doblegaron por 2-0, concluyendo la velada con una celebración en El Arcángel a la altura de las circunstancias.

El antepalco del estadio reunió a todos los actores del curso alrededor de un televisor. Del desenlace de un Montijo-Cacereño dependía la homologación del virtual ascenso del Córdoba, que vivió una mañana de sensaciones encontradas. Con Las Tendillas valladas para la ocasión y el autobús esperando en la puerta, el Córdoba esperó hasta el último segundo un gol del Montijo que no se produjo. No se vivió de una manera dramática, ni mucho menos. Incluso hubo quien se lo tomó con cierto humor. La seguridad en el logro del objetivo es total y absoluta, sin ningún resquicio a la duda. El conjunto de Germán Crespo está describiendo una trayectoria formidable -solo perdió una vez en el campo, en la novena jornada- y mantiene el nivel de rendimiento pese al desgaste físico, el lastre de las lesiones y la presión mental de tener que confirmar su supremacía ante adversarios que le reciben con el talante de quienes se saben ante una ocasión única. Si los planes acaban tal y como comenzaron, la escuadra blanquiverde saldrá de esta división de modo inminente. Con 69 puntos en el casillero, a 14 de distancia del Cacereño y con 15 puntos aún en juego, el Córdoba aborda una semana crucial. Lo que no sucedió el Domingo de Ramos puede llegar el Sábado de Gloria. Además, con una diferencia sustancial: dependerá solo de lo que haga en el campo. En esa tesitura los de Crespo no suelen fallar, aunque el adversario, un Mérida tercero y enrachado, es de consideración. Con puntuar, el trabajo estará hecho. De este modo no podrá nunca alcanzarle el Cacereño, que juega una hora antes, a partir de las 18.00, en el Municipal del Villanovense. De hecho, los de Crespo podrán saber exactamente en el descanso qué resultado les conviene más. Si el Cacereño ha perdido, los cordobesistas ya serían campeones en el vestuario del Romano antes de encarar la segunda parte. Sería un modo tan válido -aunque menos vistoso- como cualquier otro de poner la firma a un ascenso que tiene dueño.