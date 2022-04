El Córdoba CF mira al ascenso con aroma a revancha

Ya va con todo. Golpeado por las lesiones, presionado por las exigencias, estimulado por sus récords, viendo ya el ascenso y el título de campeón muy cerca. El Córdoba CF maneja como puede una amalgama de sensaciones en el tramo final del campeonato de Liga en la Segunda RFEF, una categoría que abandonará sí o sí. Pero quiere hacerlo ya. Sacarse un peso de encima, respirar hondo y fabular con un futuro distinto y mejor. Necesita un último golpe de riñón y puede lograrlo en apenas unas horas. Si derrota al Villanovense en El Arcángel y en la matinal del domingo el Montijo doblega al Cacereño, los cohetes volarán por el cielo de Córdoba. Si no se dan esos supuestos, tendrá que aguardar un tiempo más. Sucederá, seguro, y las ansias por que finalmente se plasme el éxito se palpan. Este sábado, desde luego, habrá fiesta. La misma que lleva viviéndose desde el inicio de la competición, que los blanquiverdes han liderado de principio a fin.

En casa van 14 partidos seguidos ganados en Liga. No hay anfitrión mejor en el mapa de las competiciones nacionales. Aunque el adversario no es cualquiera. El Villanovense está metido en la pelea por los play offs de ascenso, es el equipo menos goleado del campeonato y, además, tiene una vitola única en el grupo: es el único que logró vencer en el campo al Córdoba CF. Fue en una tarde que no dejó buen recuerdo en la expedición cordobesista ni en Germán Crespo, a tenor de las declaraciones del granadino en la sala de prensa del estadio en su última comparecencia.

Con muchas ganas

«Este partido lo quiero ganar, le tengo bastantes ganas», dejó claro. En el Municipal de Villanueva venció el anfitrión por 1-0 y rompió entonces una marca de jornadas consecutivas sin perder (17) que es la mejor en la historia blanquiverde. «El Villanovense nos ganó y nos puso las cosas muy difíciles, en un partido en el que creo que el comportamiento no fue el mejor por parte de algunos componentes de su cuerpo técnico», soltó Crespo. El entrenador de entonces, Juan Manuel Pavón, ya no está al frente del cuadro serón, que tiene en el banquillo a Josip Visnjic. El balcánico adiestra a la formación más segura del grupo, con solo 20 goles encajados en 28 partidos. El Córdoba estaría por encima si no fuera por el 3-0 de sanción federativa que arrastra.

Germán Crespo tendrá que retocar el once. No puede contar con los centrales José Cruz -sancionado por la doble amarilla en Cáceres- y José Alonso, que está entrenando y «aún le queda para estar como mínimo al 60 o 70 por ciento», según el técnico. Podría estar en la convocatoria, pero sin minutos. Todo un enigma que Crespo resolverá en el último momento. Tampoco podrá alinear a los laterales izquierdos Ekaitz Jiménez -le quedan una o dos semanas más de ausencia- y Carlos Puga. El de Albuñol se lesionó esta semana y no forzará porque «podría ser grave». La retaguardia blanquiverde estará compuesta, salvo sorpresa, por José Ruiz en el lateral derecho, Bernardo Cruz y Ricardo Visus en el centro y Dragisa Gudelj en la izquierda. «Saldremos con lo que tenemos», indicó el entrenador, que no convocará tampoco a Toni Arranz, con un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.

El Córdoba se marca el desafío de ser el de siempre: su caudal ofensivo, generando constantes ocasiones, le ha hecho ganar. Y esta vez será más especial. «Yo les he transmitido a los jugadores que lo primero que tenemos que hacer es ganar. Si el ascenso llega el domingo... Sabemos que estamos muy cerca, que lo tenemos ahí, pero si nosotros hacemos las cosas bien lo tendremos, si no este domingo, pues el siguiente», manifestó Crespo.