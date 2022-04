Un punto importante pero que dejó cierto «sabor agridulce» a Germán Crespo. El técnico del Córdoba CF analizó el encuentro ante el CP Cacereño como un partido «de los dos mejores equipos de la categoría» y que resultó «bonito para el espectador». Ambas escuadras quisieron ir «a por los tres puntos» en una tarde donde existieron momentos para cada uno de ellos. «Hubo cuatro goles, penaltis... más no se puede pedir», reflexionó. Los blanquiverdes estuvieron «cerca de la victoria», aunque el 2-2 definitivo refrendó «el motivo por el que está arriba» el cuadro extremeño.

La velocidad verdiblanca, un peligro constante

El nazarí, no obstante, indicó que «en el empate hemos pecado de alevines», ya que a Carlos Puga «se le suben los gemelos y tiene que caerse al suelo y cambiarlo». El jugador quiso «seguir participando y ha llegado el penalti y el segundo», lamentó. «Tenemos a gente muy joven, con muchos minutos, y la experiencia la tienen otros. Él lo que quería era defender y era evitable ese penalti. La juventud algunas veces genera eso y no hay que darle más vueltas», expuso.

La entrada de Puga por ese costado zurdo de la zaga quedó como la principal sorpresa en el once ofrecido en el Príncipe Felipe. «La otra variante era meter a Gudelj, pero el Cacereño donde creaba más peligro era por la banda con la velocidad, por eso intentamos igualarla». Sin embargo, ni con el tesón del polivalente granadino se pudo frenar a los locales. «Ofensivamente no nos iba a dar lo que nos puede ofrecer Ekaitz, casi siempre iba hacia dentro. En otros partidos hemos apostado por Gudelj, pero le hubiera costado por esa velocidad», argumentó.

Al preparador, evidentemente, le hubiera gustado «ganar estos tres puntos, pero todo no se puede tener». Crespo relató que «queremos subir en casa y no fastidiar la Semana Santa» y admitió que hubiera preferido «jugar a la misma hora que el Cacereño». Pese a ello, la entidad «miró la afluencia de público» que pudiera tenerse un Domingo de Ramos para adelantar la cita al sábado contra el CF Villanovense (19.00 horas). «Me hubiera gustado con nuestra afición, pero todo lo que sea un ascenso me dará igual dónde se produzca», dijo.

El entrenador, en lo referido al estado físico de sus hombres, reconoció que Gudelj «venía de pasar una mala noche» y que Javi Flores se llevó «un golpe». Asimismo consideró que hubo varias acciones al final del encuentro en las que «no se elige bien por el cansancio», véase una de Antonio Casas y otra con un chut lejano de Willy Ledesma.