Los 'héroes del domingo' del Córdoba CF cumplen 60 legendarios años

Si una fecha marca la mayor apoteosis blanquiverde en sus casi setenta años de historia esa es la del 1 de abril de 1962. Aquel día, el Córdoba CF ascendía por primera vez en su aún corta historia (el club se refundó como tal el 6 de agosto de 1954 tras el apretón de manos entre la UD San Álvaro y el RCD Córdoba) a Primera División tras imponerse por 0 goles a 4 en el Municipal de Huelva, un campo ya fuera de servicio que fue talismán en éste y sucesivos episodios cordobesistas. «Los héroes del domingo», tituló el periodista Enrique Ortiz ‘Zitro’ su crónica en las páginas de Diario CÓRDOBA de aquel histórico partido del que hoy se conmemora su sesenta cumpleaños. Son y serán siempre los héroes de cualquiera de los aniversarios que el Córdoba CF celebre, tanto por la magnitud de la gesta conseguida como por la forma en que se logró, con un dominio incontestable.

Hace una década, cuando la gesta conmemoraba medio siglo en la memoria, Diario CÓRDOBA reunió en las instalaciones del periódicos a dos de los líderes de aquel equipo que todo buen cordobesista debe enumerar de carrerilla. Hablar con Juanín y José Luis Navarro obligaba a escuchar y a dar la razón. Los dos mitos apuntaron, una a una, las claves para que el Córdoba CF se estrenase como equipo de Primera: «La plantilla era buena gente. Aquí la meta era subir a Primera y nos comprometimos con eso. Había campo, había afición, había socios...» (¿les suena este escenario en el presente...?).

La Segunda División permanecía en aquella campaña 1961/62 dividida en dos grupos. El Córdoba fue el campeón del grupo II, compuesto por dieciséis clubs y con fama de ser el más complicado de la categoría. Tres temporadas antes, el equipo ya había llamado a la puerta de los grandes, pero quedó fuera de la Primera División en una promoción contra la Real Sociedad en la temporada 1959/60 de la que queda una leyenda negra de intereses creados para que los vascos mantuviesen la categoría. Esa misma campaña, incluso, el Córdoba hubiese subido a Primera de haber vencido al San Fernando. No se dio y después vino el cambalache contra los donostiarras, donde jugaba un guardameta, Araquistain, que al acabar la Liga fichó por el Real Madrid....

Una caravana de coches que partió desde La Carlota dio la bienvenida a unos colores de Primera

Pero aquel primero de abril de 1962 no hubo que recurrir a más pulsos. El Córdoba CF resultó campeón con 16 victorias, ocho empates y seis derrotas en los 30 partidos jugados, con 48 goles a favor y sólo 22 en contra. El entrenador era Roque Olsen Fontana, uno de los cinco técnicos que han logrado superar los 100 partidos de Liga en el banquillo blanquiverde. Olsen, argentino de fuerte carácter, fue destacado jugador del Real Madrid y puso fin a una brillante etapa como futbolista en las filas del Córdoba CF. Especialista en ascensos (de hecho era apodado como ‘Míster ascenso’), ya estuvo a punto de lograrlo con los cordobesistas en la promoción contra los donostiarras. Olsen no hizo caso a su paisano el escritor argentino Jorge Luis Borges, quien dijo aquello de «yo no hablo de venganzas ni perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón», porque Olsen ni olvidó ni perdonó.

Por su lado, José Salinas había llegado a la presidencia la temporada anterior, tomando el relevo a Alfonso Cruz Conde, hermano en 1962 del entonces alcalde de la ciudad, Antonio Cruz Conde. Alfonso fue también primer edil de la ciudad entre 1949 y 1951 y presidente en el primer ascenso en la historia del nuevo Córdoba CF, en 1958 a Segunda. A Salinas le cabe el honor de ser el presidente de la mayor parte del Córdoba CF en Primera, conoció el ascenso de categoría y cedió el testigo a Rafael Morón en el ejercicio 1966/67.

«¡En Primera!»

«El Córdoba en Primera». «Todo un campeón», fueron los titulares de Justo Urrutia en Diario CÓRDOBA. Zitro, por su lado, relató que «el ambiente fue extraordinario. Huelva vivió una jornada de gala. El estadio Municipal hasta la bandera. El llenazo más impresionante de su historia. La taquilla soñada por el más exigente taquillero. Pancartas, aplausos, emoción, crecido número de fotógrafos, más aplausos, alegría, lágrimas de alegría, el delirio». También Leafar, en la sección de Crónica Viajera de aquel día fue gráfico: «El éxito fue rotundo, apoteósico, nuestro equipo representativo, en una de sus más brillantes actuaciones saldó la deuda que tenía contraída con su perseverante hinchada. En Huelva, donde el fútbol español dio los primeros pasos, recibió el Córdoba su alternativa».

El fútbol brindaba el primer triunfo en su infatigable pulso con los toros. En plenas fiestas taurinas de la Feria de Sevilla, la afición optó por estar en Huelva para vivir el primer ascenso con los grandes, ya fuera en tren o en coches, desde donde los parroquianos blanquiverdes se intercambiaban saludos. En un arcén de la carretera, Bodegas Campos instaló un barril de vino para invitar a los ilusionados peregrinos.

El estadio Colombino también registró el mayor lleno de su historia. Su puerta grande se abrió tras el partido para sacar a hombros a José Salinas González. Fue un encuentro épico que inyectó aún más cordobesismo a una masa convencida de sus colores. Roque Olsen alineó a Benegas, Simonet, Martínez Oliva, Navarro, Costa, Martínez, Riaji, Juanín, Miralles, Paz y Homar. Homar y Miralles (3) fueron los artilleros que sometieron a un Recreativo que fue un invitado más al espectáculo.

El regreso a la ciudad fue también apoteósico. La caravana de coches para dar la bienvenida arrancó en La Carlota. Vehículos de todo tipo, autocares, motos, camiones y bicicletas formaron una cabalgata que precedió a la entrada del Córdoba CF en la ciudad. Mientras, las calles de la ciudad eran una cascada de personas que desembocaban en el Ayuntamiento, en la calle Calvo Sotelo, donde tuvo lugar la recepción a los héroes. Allí, a la expedición encabezada por José Salinas le aguardaba la corporación local presidida por su alcalde, Antonio Cruz Conde. Junto a él, no faltaron el gobernador civil de Córdoba, Mateu de Ros; el presidente de la Diputación, Cabello de Alba; y Francisco de Paula Salinas Casana, teniente de alcalde de Ferias y Festejos.

La directiva blanquiverde organizó más adelante una doble jornada futbolística para celebrar el ascenso en el estadio de El Arcángel. El Córdoba CF empató a un tanto con el Plus Ultra (filial del Real Madrid) y el Atlético Cordobés goleó al Pavia (7-0). Aún habría tiempo esa temporada para otra gesta oficial. El Córdoba CF se enfrentó a doble partido con el campeón del grupo I de Segunda División, el Deportivo de La Coruña para dilucidar el campeón de la categoría de plata esa campaña. Los cordobesistas perdieron en Riazor por 3 a 1, un Deportivo que abanderaban Veloso y Amancio. El 13 de mayo, en la vuelta, el Córdoba CF se impuso por 4 a 0, con goles de Paz (2) y Miralles (2). Ramón Miralles Sarrión se erigió en el eficiente ariete que remató el fin de fiesta en Huelva y en Córdoba. La de los héroes del domingo.