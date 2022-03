De las Cuevas, sobre el ascenso del Córdoba CF: "Las categorías no importan para celebrarlo"

Los números y las quinielas para el ascenso del Córdoba CF están encima de la mesa, una circunstancia que la propia plantilla reconoce. Uno de los capitanes, Miguel de las Cuevas, indicó en sala de prensa que esta tarde verán el partido que medirá al CD Mensajero contra el CP Cacereño. "Somos profesionales de esto y vemos a los rivales a los que nos enfrentaremos el domingo. Lo haremos deseando que no ganen, porque si nosotros lo hacemos allí, tendremos mucho hecho", aseveró.

El alicantino declaró que se encontraba "mejor y muy feliz" en el plano personal. Además, reconoció que "lo que siento por este club, si acompañan los resultados y los goles, mucho mejor". El equipo, a nivel general, está haciendo "un buen año, ahí están los números y el hecho de que no hemos bajado de la primera posición durante todo el año". Ese escenario tiene "mucho mérito", sobre todo atendiendo a que "no es fácil con la presión que tiene el Córdoba", estipuló.

El nivel ofrecido por el Cacereño también fue comentado por el mediapunta. "Irían primeros o segundos en otros grupos. Va a ser un partido competido, con afición y buen ambiente, en el que nosotros tenemos esa ventaja en la clasificación". El plantel de Germán Crespo debe "manejar y jugar con eso", ya que si los extremeños no les vencen "tendrán complicado llegar a ese primer puesto".

Una doble alegría en su centenario como blanquiverde

De las Cuevas, que ya consiguió en su día ascender con el Hércules y Osasuna, puede sumar un nuevo éxito en su particular trayectoria. "Es el objetivo que me planteé personalmente y grupalmente. El Córdoba se merece estar mucho más arriba, somos profesionales de esto y las categorías no me importan a la hora de celebrarlo", argumentó. "Lo que se va a crear con este ascenso, a nivel de afición y de masa, va a ser muy bonito y sería el colofón lograr estar en el fútbol profesional", añadió.

Se encuentra a tan solo dos encuentros de convertirse en centenario con la elástica cordobesista, algo que podría acontecer frente al CF Villanovense en casa coincidiendo con la hipotética fiesta del ascenso. "Sería espectacular, aquí vine para un año y va a ser ya mi cuarto. Nunca me hubiera imaginado jugar tantos partidos con esta camiseta y solo cuando estás dentro conoces la presión y lo que supone el Córdoba". En cuanto a la posibilidad de subir ejerciendo de local, de visitante -o hasta sin jugar-, el jugador respondió que "anímicamente es más bonito en casa con tu afición y tu gente". No obstante, aseveró que quería "ascender cuanto antes mejor", porque todo "da muchas vueltas".

En cuanto a su renovación -efectiva si alcanza la cifra de 15 entre goles y asistencias-, De las Cuevas se mostró optimista. "Para mí el objetivo es seguir aquí, estoy muy feliz y el club me da la tranquilidad, que no me preocupe". De hecho, apostilló que "si llegamos al objetivo y si no se alcanza, que esté tranquilo. Los dos nos ponemos de acuerdo en 5 minutos y ojalá sigamos mucho tiempo", finalizó.