El futuro competitivo del Córdoba CF podría resolverse en apenas 12 días. Los blanquiverdes, líderes destacados del grupo 4 de la Segunda RFEF, se medirán al CP Cacereño el próximo domingo 3 de abril (17.30 horas) con la posibilidad real de dejar el ascenso de categoría muy cercano. El único objetivo existente en la entidad está a la vuelta de la esquina y en el Príncipe Felipe tendrían la ocasión perfecta de asestar el golpe de gracia al campeonato.

La calculadora, pendiente del Mensajero-Cacereño

El conjunto de Germán Crespo, pese a empatar contra la UD Montijo a domicilio (1-1), logró aumentar su renta de puntos hasta los 13. Los de Cáceres no aprovecharon la situación generada por las tablas en el Emilio Macarro e, incluso, no fueron capaces de superar al CD San Roque de Lepe (2-0). Porque los de Julio Cobos, desde prácticamente unos meses, era el principal rival de unos cordobesistas que mantienen la atención en lo que pueda ocurrir, este miércoles 30 de marzo (19.00 horas), durante su compromiso aplazado.

En La Palma, ante el CD Mensajero, los extremeños deberán ganar para mantener el pulso competitivo unas semanas más. De no hacerlo, el duelo del fin de semana se antoja vital para ambas escuadras, lo que podría definir si hay o no papeletas para que el Córdoba CF se quede sin el primer puesto -y el ascenso directo-. Y es que, entonces, la presumible fiesta quedaría trasladada a El Arcángel para el 9 de abril -con la visita del CF Villanovense- o, a más tardar, en el feudo de la AD Mérida.

Todo son cábalas y quinielas, una circunstancia que se lleva repitiendo desde que el equipo elevó su distancia a más de 10 puntos y que, tras la alineación indebida de Javi Flores con la UD San Fernando, quedó menguada en parte. De esa lección pretendió sacar una conclusión certera el bloque para no confiarse de aquí al final. De hecho, el discurso oficial que manifestaron varios jugadores en las siguientes comparecencias antes los medios de comunicación reflejó la cautela como punto de partida para cerrar el tortuoso camino por la nueva -y desconocida- categoría federativa.

Los resultados están llegando pese a que la necesidad de los adversarios provocó que costara algo más de esfuerzo -como se observó ante el Lepe o en la primera mitad con la UD Tamaraceite-. El Cacereño, mientras tanto, pudo aguantar el ritmo y contempla el horizonte para recortar, de golpe y porrazo, 6 puntos al líder en dos encuentros. Esa trama del guion, la peor posible para los cordobesistas, atisbaría un desenlace poco esperado en el que tendrían que conservar la calma para no ceder su cómodo lugar clasificatorio.

José Alonso y Ekaitz Jiménez, las dudas

El preparador granadino concedió, en la jornada de este martes, el descanso semanal a los suyos. El mismo llegó tras una suave sesión de recuperación efectuada en la Ciudad Deportiva. La atención quedó focalizada sobre dos hombres, los defensores José Alonso y Ekaitz Jiménez.

El onubense sigue trabajando al margen para ser uno más lo antes posible, aunque es cierto que lleva fuera de los terrenos de juego desde el pasado enero. El lateral vasco, mientras tanto, no estuvo en las instalaciones del Camino de Carbonell y habrá que esperar para conocer su estado físico. Cabe recordar que sufrió molestias en el pubis y también en una rodilla, por lo que no se le quiso forzar para jugar en un césped sintético como el montijano.

El rendimiento ofrecido sobre esta superficie no fue el más satisfactorio, ya que el Córdoba no conoció la victoria en ningún estadio con piso artificial -salvo el mencionado del San Fernando que quedó sin valía en los despachos-. Sin embargo, el Príncipe Felipe de Cáceres sí es natural, lo que dará un plus a un vestuario que habitualmente desempeña a la perfección sus citas en casa -las 14 victorias lo atestiguan-.

Por lo tanto, los blanquiverdes arrancarán la preparación a partir del miércoles y tendrán cuatro entrenos en pos de hallar la clave y el mejor sistema para batir a sus contrincantes. El 4-4-2 de Montijo, con Antonio Casas y Willy Ledesma de partida, tuvo sus aspectos positivos y negativos, sobre todo en la falta de conducción por dentro -que taponó por momentos la visión y el orden de Javi Flores y Álex Bernal-. Así pues, Crespo deberá analizar todas sus bazas, que son muchas, para decantar la tarde dominical de fútbol a su favor. También habrá que comprobar si los descartes de este fin de semana, Alejandro Viedma y Omar Perdomo, pueden tener cabida en un once donde siempre existen sorpresas y en el que casi ningún jugador es considerado como titular indiscutible.

Comida de convivencia en el club

El conjunto blanquiverde procuró desconectar antes de encaminarse hacia la parte decisiva de la temporada. Los jugadores y el cuerpo técnico, además de empleados del club, compartieron una comida de convivencia en la Gastrotaberna La Chiquita de Quini. Durante la sobremesa pudieron disfrutar de un ambiente distendido en el establecimiento e, incluso, de una actuación flamenca en vivo que muchos de ellos mostraron a través de sus redes sociales. No es la primera vez que todos los que componen la entidad efectúan una actividad similar. De hecho, hace poco, personal de los diversos departamentos subieron a las Ermitas en otra jornada para estrechar vínculos.

Con los pies en el suelo, mirando inevitablemente al Silvestre Carrillo de La Palma, el Córdoba CF se prepara para una semana clave, unos días de nervios antes de encarar el compromiso decisivo por la primera plaza.