Bajo un gran ambiente, pero con la necesidad de dar carpetazo a la goleada contra la UD Tamaraceite, entrenó este jueves el Córdoba CF. Los jugadores, mostrando su satisfacción por el 4-0 logrado, fueron acudiendo poco a poco a la Ciudad Deportiva recordando algunas de las acciones del envite liguero. Sin embargo, la proximidad de la siguiente cita frente a la UD Montijo (domingo a las 12.00 horas en el Emilio Macarro) provocó que la concentración ganara terreno a medida que avanzaba la matinal.

Ekaitz Jiménez, ausente

Germán Crespo reunió a los suyos en el centro del campo para corregir algunas de las situaciones que no le terminaron de convencer en el atípico envite del miércoles. Entre ellos estaban el lateral José Ruiz y el extremo Omar Perdomo, ambos ya disponibles para el desplazamiento a Extremadura después de cumplir su respectivo encuentro de sanción. No estuvo, por contra, Ekaitz Jiménez. El vasco, fuera de la convocatoria por sus molestias en el pubis, no se integró al grupo. Por ello, Dragisa Gudelj pasó al costado zurdo de la retaguardia en los ejercicios que se realizaron. Tampoco lo hizo el central José Alonso, pero sí desarrolló su trabajo al margen junto al recuperador, Miguel Ángel Moriana.

Repitió, y a un buen ritmo, el medio Javi Flores. El de Fátima fue suplente ante el Tamaraceite, aunque finalmente ingresó al verde para dotar de experiencia a la parcela de creación. Atrás quedó su hematoma en el sóleo que lastró su buena racha desde la titularidad de diecinueve compromisos. Mientras el grueso del vestuario tocaba balón con las indicaciones del preparador físico, Álex Prieto, y el propio entrenador, otros como José Cruz, Carlos Puga, Gudelj, Miguel de las Cuevas, Simo Bouzaidi y Willy Ledesma figuraron a un ritmo menor que el del resto de sus compañeros.

Antonio Casas se une a la lista de apercibidos

Todavía restan dos sesiones más por delante para diseñar el listado de jugadores disponibles. Especial atención revestirán los apercibidos Toni Arranz, Luismi Redondo y Antonio Casas, ya que una amarilla les haría perderse el importante -y quién sabe si definitivo- duelo del domingo 3 de abril ante el CP Cacereño.