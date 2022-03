El entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, indicó en la previa del partido contra la UD Tamaraceite que intentarán aprovechar su "frescura", sobre todo atendiendo a que los canarios están jugando en el último mes "miércoles y domingo". Además, destacó que es el único equipo "ante el que no conseguí la victoria", lo que no quita que arriben en una "situación diferente". Al rival "le va la vida porque tienen a 10 puntos el corte y no le vale otra cosa que venir a por los tres". Sin embargo, una meta establecida en el vestuario es "conseguir todas las victorias en casa", por lo que la buscarán desde el arranque.

Rotaciones para tener un once de garantías El granadino consideró que los últimos resultados tan apretados se produjeron porque "no estamos haciendo todo lo que se genera". Recapituló la serie de ocasiones que hubo ante el Antequera CF y el CD San Roque de Lepe. "Pegamos cuatro palos, hay algunas donde se puede finalizar y se va por una cuarta", lamentó. Así pues, esa es la clave si se compara con las goleadas materializadas. "En la primera parte muchas veces hemos sentenciado y ahora no está siendo así. Lo mismo llega ese partido en el que se produzca una goleada, pero estamos haciendo las cosas bien", argumentó. En principio, las ausencias que tendrá en el verde serán las de los sancionados José Ruiz y Omar Perdomo y el lesionado José Alonso. "Teníamos la duda por ser aplazado, preguntamos al Comité de Competición y nos dijeron que se reuniría hoy por la mañana y nos llegará la sanción". Por lo tanto, se mantienen a la espera de la notificación oficial para que tanto el lateral como el extremo cumplan con lo dictaminado. El medio Javi Flores y el defensor Ekaitz Jiménez, mientras tanto, están "con molestias", lo que provocará que haya "rotaciones" para que "el once titular esté lo más fresco posible". El zaguero Bernardo Cruz, por ejemplo, "se ha recuperado de las suyas" y podría sumar al grupo. El Tamaraceite, un rival con cansancio acumulado En lo concerniente al Tamaraceite, Crespo aseveró que es un equipo "con mucha calidad y gente veterana". Los blanquiverdes intentarán "imponer nuestro ritmo y darle mucha velocidad a nuestro juego", una circunstancia que ayudará a lograr el triunfo. "Ellos van a querer disfrutar del estadio y del ambiente, pero también tener que venir a sacar los tres puntos. No pueden rotar tanto como nosotros y vienen de tener un trabajo acumulado y un cansancio". En el Córdoba deben "mirarnos a nosotros mismos, salir como el sábado y hacer cuanto antes un gol para hacerle el partido largo". Al nazarí se le cuestionó sobre lo que hubiera sucedido si en su debut, hace casi un año, hubieran derrotado al Tamaraceite. "A lo mejor ganamos y perdemos o empatamos contra la Balona. Fue una pena porque se hizo un buen partido pese a la semana movida que hubo por el cese de Pablo Alfaro. Un penalti que fue evitable, pero lo mismo logras el ascenso y yo no estoy aquí. Sucedió lo que sucedió y la pena es que estamos una temporada en esta categoría, que se quede en un paso atrás para dar dos hacia adelante", deseó. La gran entrada y la presión del Cacereño Se espera una gran entrada en El Arcángel gracias al respaldo de los colegios, institutos, universidades y colectivos sociales. "En Córdoba no me sorprende nada. Lo hemos dicho muchas veces, esta afición es de Primera División. Un día entre semana, donde la mayoría de la gente trabaja, posiblemente veamos una de las mejores entradas o la mejor junto al partido de Copa del Rey ante el Sevilla". Todo ello hace que merezcan "salir de esta categoría cuantos antes" y "brindarles los tres puntos y si es con buen juego, mejor". Mostró también su admiración ante el papel del CP Cacereño. "Hay que felicitarlos por su gran temporada, que es de mucho mérito. Sus números en otro grupo serían para acabar campeón. Al final nos gusta a nosotros porque nos exige, el equipo no se relaja", relató. La idea no es otra que "intentar centrarnos y llegar allí lo mejor posible", concluyó.