La expectación suscitada ante el próximo compromiso del Córdoba CF en El Arcángel está superando cualquier previsión contemplada. Los blanquiverdes se medirán el miércoles, a partir de las 12.00 horas, contra la UD Tamaraceite, una franja establecida que impedirá a muchos abonados acudir al feudo ribereño. Por ello, el club comunicó que 500 de ellos habían liberado su localidad por el momento, lo que permitirá que las mismas puedan ser repartidas entre jubilados, estudiantes y desempleados.

Este partido, correspondiente a la 22ª jornada en el grupo 4 de la Segunda RFEF, no se celebró en su día debido a varios casos positivos por covid-19 en el equipo canario. El Juez Único de Competición de la RFEF aplazó la cita y la situó en una fecha y horario que perjudicaba la afluencia de público. No obstante, la rápida reacción del Córdoba se produjo al invitar a colegios, institutos, universidades y colectivos sociales a disfrutar de la matinal.

Cabe recordar que recibió 11.000 solicitudes la pasada semana por los cauces expuestos. De hecho, tuvo que estipular un plazo límite -que finalizó el pasado viernes 18 de marzo- para comprobar si podía o no atender a la fuerte demanda. La entidad lamentó que el medio millar inicial no pudiera «ofrecerse a los colegios porque los niños no estarían juntos» al tratarse de localidades «dispersas».

Eso no quita que la ilusión se haya desatado entre los más pequeños, como pudo comprobarse en un vídeo compartido por el Córdoba de alumnos ensayando el himno blanquiverde, una esperanzadora imagen que, quién sabe, podría acercar a más de uno al conjunto de su tierra para siguientes campañas.

Así pues, y a la espera de que más abonados tramiten la liberación, el Córdoba volvió a recordar que se puede hacer por medio del área social (areasocial.cordobacf.com) o enviando un mail a recepcion@cordobacf.com o ldelgado@cordobacf.com. El objetivo no es otro que poblar las gradas y que los de Germán Crespo eleven su renta sobre el CP Cacereño a los 12 puntos -con un encuentro más-.