Una victoria importante para seguir el camino del ascenso. El técnico del Córdoba CF, Germán Crespo, indicó que «el poder conseguir trece victorias en casa dice mucho de la implicación de estos jugadores». El equipo, aunque jugó «con uno menos», una situación que no había pasado «prácticamente durante la temporada», tuvo ocasiones «para sentenciar el partido». Lo bueno, bajo su criterio, es que «se sufre pero fuimos capaces de tener el balón, leer bien el partido, que en otros no lo hicimos y perdimos puntos», expuso.

El equipo no tuvo claridad para sentenciar

La «falta de claridad» que apareció por el horizonte blanquiverde no impidió que se fraguara el triunfo -y más en inferioridad numérica-. «Willy Ledesma se tuvo que adaptar en banda derecha y luego sacamos a Julio Iglesias para hacer trabajo defensivo por fuera y que ofensivamente se metiera por dentro para tener el balón». La intención estuvo en «sentenciar a la contra», lo que pudo ocurrir si «Simo la mete al final», lamentó.

El encuentro se les había «atragantado» porque en la primera mitad pudieron «sentenciar el partido». Antonio Casas marró varias opciones para ello. No obstante, reconoció que sabían que «si nos poníamos por delante no iba el San Roque de Lepe a cambiar su forma de jugar con línea de cinco y una de cuatro». Los cordobesistas «generaron» y el plantel «con más confianza» hubiera obtenido un marcador «más claro», indicó.

Sobre la roja mostrada a Omar Perdomo, el granadino comentó que «no la he visto». La razón estuvo en la amarilla anterior que recibió José Ruiz y que le había «molestado un poco» porque quedaban «diez minutos por delante y el resultado estaba apretado». En la jugada del canario «aunque haya habido un manotazo, lo mismo fue involuntario como me comentaba». Los dos equipos se jugaban «mucho» y era «normal» que estuvieran «calientes siempre deportivamente hablando», ya que les «iba la vida los puntos».

El Córdoba CF aventaja en estos momentos en 12 puntos al CP Cacereño, una situación «importante». Ahora los extremeños «tienen que jugar y saben que si fallan se les complica mucho el tema». Además, confió en un Antequera CF que ya hizo un brillante encuentro la pasada jornada contra los blanquiverdes. «Todos los de abajo tienen que sumar, aunque nosotros nos tenemos que mirar a nosotros mismos, lo hemos hecho y es importante irte con esa diferencia», argumentó.

El próximo envite será el miércoles, a las 12.00 horas, ante la UD Tamaraceite. «Cuando nos dijeron la fecha nos echamos las manos a la cabeza. Ya dije que el club decidió bien, ha ilusionado a todos los jóvenes y a la gente que nos va a acompañar», razonó. Puede convertirse en «una fiesta de la gente joven, que pueda vivir ese ambiente» y buscarán «brindarles tres puntos» para procurar hacer «300 socios más porque les guste el equipo».