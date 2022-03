Un trabajo por adelantado que está a la espera de varios capítulos por concretar. La dirección deportiva del Córdoba CF, con Juanito a los mandos, ya ejerció varias renovaciones -véase José Ruiz, Simo Bouzaidi y Álex Bernal- mientras otras como la de Adrián Fuentes llegó al cumplir una de las cláusulas de su contrato -la de superar la decena entre goles y asistencias-. Sin embargo, especial atención revisten situaciones de los prometedores jóvenes que tienen contrato y cuyo objetivo es que se vinculen más años, en especial Carlos Puga y Antonio Casas.

Dos ejemplos de progresión constante

El lateral granadino despuntó la temporada pasada en el filial que dirigía, precisamente, Germán Crespo. De hecho, una vez cogió las riendas del primer equipo, le dio la opción de debutar en Segunda División B y coger galones dentro del plantel. Es más, la entidad lo renovó el pasado verano con ficha de ese conjunto y hasta el año 2023. La polivalencia del natural de Albuñol (Granada) es una de las más significativas características aportadas en la banda derecha. Y es que puede ofrecer su desempeño en el lateral y el extremo con solvencia. Los 1.252 minutos en Liga, con hasta 14 titularidades, reflejan la fe que existe en su proyección.

El delantero, por su parte, arribó durante el anterior mercado estival desde el Sevilla Atlético. A partir de entonces apareció como uno de los valores de futuro a considerar, sobre todo a tenor de lo obtenido de cara al marco. Los nueve goles en la Segunda RFEF y el par más que anotó en la Copa RFEF reabrieron varias veces el debate del delantero que debía partir de inicio en los blanquiverdes.

Las dudas están encima de la mesa tras las declaraciones del consejero delegado, Javier González Calvo, en la Jugada de Córdoba. El mandatario indicó que «se está trabajando en las renovaciones, en algunos casos hay propuestas hechas desde hace tiempo, sobre todo en los que tienen contrato en vigor para el año que viene», como con Puga y Casas. Pese a ello, el extremeño indicó que «lo que le digo a la dirección deportiva es que el Córdoba, en la división en la que esté, es un morlaco y aquel que quiera estar con nosotros tiene que estar encantado de hacerlo, sin jugar con tiras y aflojas», mencionó.

Al cuestionarle en el caso de estos futbolista, no quiso ejemplificarlo con ninguno de ellos. «Me refiero a los que todos sabéis, no hay muchos. Tienen fecha límite y en algunos casos han vencido, no te digo que sea uno u otro», estimó. Porque, la idea establecida en la entidad cordobesista, no es otra que la de contar con gente que desee crecer al mismo ritmo que el equipo, circunstancia expuesta en reiteradas ocasiones por Juanito. «Queremos renovar, estamos contentos, pero tampoco nos quedaremos a disposición de lo que diga un jugador o a lo contrario, ya que a este club quieren venir muy buenos futbolistas», argumentó.

El evidente interés de otros clubs aparece en ambos horizontes, algo que ocurrió en su día con Simo. El propio jugador confirmó en este medio hace unos meses que había interés por sus servicios, lo que finalmente cayó en saco roto cuando prolongó su contrato, primero hasta 2023 por llegar a una serie de partidos y posteriormente a 2024 tras alcanzar un acuerdo. Pese a que Puga y Casas tienen contrato en vigor, la entidad lleva tiempo tanteando el terreno para que sigan el camino del extremo hispano-marroquí.

El resto de casos en la plantilla

Hay en la plantilla otros supuestos que están muy cerca de la renovación por cláusulas «simplemente por la inercia de cumplir los partidos estipulados», algo que le ocurrirá al portero Carlos Marín -debe llegar a la veintena y le quedan cuatro- o a Miguel de las Cuevas, aunque para ello tiene que establecer en 15 asistencias y goles. «Es un cordobesista más, no tengo que decidirlo yo, es así. Es una persona muy querida por todos, ojalá pudiera continuar pero esto es fútbol y decidirán los que sepan y el propio jugador», subrayó. De Dragisa Gudelj, con una oferta por estudiar, tampoco se concretó su continuidad y otro hombre como Toni Arranz la sellará cuando se consuma el ascenso.