No hay tiempo que perder en el Córdoba CF. Tanto el desarrollo sobre el verde como en los despachos prosigue sus respectivos cauces para llegar a la misma meta: el crecimiento de la entidad. Germán Crespo lidera a una plantilla que buscará el ascenso a la Primera RFEF en las próximas jornadas. Juanito, en la dirección deportiva, procurará dar forma al proyecto deseado en dicha categoría. En el mismo habrá muchos integrantes del actual vestuario. Otros, sin embargo, mantienen una tensa calma que podría desencadenar en ruptura.

Carlos Marín y Gudelj: dos situaciones distintas

La atención durante el primer entrenamiento semanal, entre la calima que azota a la ciudad, quedó focalizada en el portero Carlos Marín y el central Dragisa Gudelj. El almeriense, cerca de renovar de manera automática -debe alcanzar la veintena de partidos oficiales y solo le restan cuatro para ello-, pasó por sala de prensa tras el entrenamiento y reconoció que todo podría precipitarse en los próximos días. Y es que la entidad ya había hablado con sus representantes para acercar posturas, una circunstancia que recuerda a lo sucedido anteriormente en los casos del lateral José Ruiz y del centrocampista Álex Bernal -también debían alcanzar una cifra de encuentros para prolongar su vínculo hasta 2023-.

Marín, centrado exclusivamente en cumplir el objetivo del club, subrayó que prioriza «lo colectivo a lo personal». Así pues, el «ascenso» es la meta que se propone desde la «tranquilidad», una postura que mantiene después de hacerse fijo en los planes de Crespo. Porque el intenso mano a mano que mantiene con Felipe Ramos, al menos por el momento, parece haberse decantado a su favor, lo que le otorga un plus en su deseo de quedarse en el conjunto cordobesista.

La historia de Gudelj no tiene mucho que ver con la de su compañero. El serbio firmó el pasado mercado invernal solo hasta el final de la campaña -sin incluir ninguna cláusula para continuar-. El director deportivo, Juanito, aseveró que la intención no era otra que ofrecerle la renovación, algo que ha ocurrido y por la que se espera respuesta de los agentes del jugador. El Córdoba desea que el defensor amplíe hasta 2024, pero todavía no hubo una contestación sobre un asunto que enturbia, en parte, su buen rendimiento en el terreno de juego.

El cierto retraso para aceptar la propuesta levantó alguna que otra sospecha en cuanto a ofertas procedentes de equipos de superior categoría. Ahí aparece en escena el San Fernando CDI, como informó el medio Deporte de La Isla. Los azulinos, que pelean en la zona alta del grupo 2 de la Primera RFEF, intentarán meterse de lleno en el ascenso a Segunda División en las jornadas que restan para la conclusión del campeonato y ven en Gudelj una pieza interesante.

El tira y afloja que sobrevuela en este tema no preocupa lo más mínimo a Juanito. El gaditano, en repetidas comparecencias, subrayó que prevalecerá el «deseo de los jugadores» y que a nadie «se le pondrán tapones ni cortará su trayectoria». Lo lógico, bajo su criterio, sería que vayan «de la mano en el crecimiento» hasta que una de las dos partes decida no continuar.

Los que tienen su sitio

Además de los citados Ruiz y Bernal, Simo Bouzaidi y Adrián Fuentes renovaron sus compromisos. Miguel de las Cuevas necesita cumplir con la cifra de quince dianas y asistencias y Toni Arranz seguirá en caso de ascenso. Los que sí tienen, al menos a priori, plaza asegurada son el portero Felipe Ramos, los defensas Carlos Puga, José Cruz, Bernardo Cruz, José Alonso y Ekaitz Jiménez; el medio Javi Flores; los extremos Omar Perdomo y Luismi Redondo, y los delanteros Antonio Casas y Willy Ledesma. El trabajo está muy avanzado, aunque todavía faltan asuntos que resolver.