El portero del Córdoba CF, Carlos Marín, reconoció en sala de prensa que ya se produjeron «contactos» para sellar su renovación, una circunstancia que lograría de manera automática al disputar una veintena de partidos -le quedan cuatro para ellos-. «Hablaron con mis representantes pero no hay nada firme. Cuando se haga oficial o se sepa algo, ya hablaremos», indicó a los medios presentes. No obstante, recalcó que está «centrado en el partido del San Roque de Lepe y hasta que no sea oficial imagino que habrá que hablar».

Esta circunstancia no le impidió estar «tranquilo» en todo momento. «Intento hacer mi trabajo cada fin de semana y en los entrenamientos». Además, argumentó que se había «repetido en varias ocasiones» al priorizar «el colectivo a lo personal» y que lo más importante pasa por «conseguir el ascenso con el equipo y si se da la circunstancia de renovar aquí estaría muy contento», expuso. Los desafíos ligueros Sobre el siguiente rival en liga, Marín apuntó que es un «buen equipo donde tengo bastantes ex compañeros», entre ellos «Nané y Chuma». El bloque onubense planteará «un partido muy complicado que todavía no nos ha dado tiempo a trabajar en lo que nos van a hacer daño». Eso sí, el Córdoba CF jugará sus «cartas» al «estar en casa». Sin «subestimar a ningún rival», los cordobesistas pretenden «acercarnos otro pasito más» a la Primera RFEF. La gran victoria cosechada en Antequera fue un buen paso para continuar con la dinámica positiva. «Fue un partido largo manteniendo la portería a cero. Sabíamos que tendríamos nuestras oportunidades y el gol llegó en los últimos minutos». Tres puntos «de oro» para cumplir con el objetivo. Además del inmediato choque con el Lepe, también se le cuestionó por el siguiente en El Arcángel ante la UD Tamaraceite y el horario matinal en pleno día laborable. «Perjudica a nuestros aficionados. Obviamente el club está intentando llenar el estadio de la forma más rápida posible y ha habido una buena aceptación porque tenemos la suerte de tener bastantes aficionados y una ciudad volcada». Consideró «una pena que los que vienen cada fin de semana no puedan estar» y procurarán «sacar la victoria que es lo que cuenta». A modo de curiosidad, Marín habló sobre la calima que azota el territorio español. «En el campo no lo hemos notado, más en nuestra vida, en los coches y en las calles. El césped estaba bien y no hemos notado más allá de eso», puntualizó.