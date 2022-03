El consejero delegado, Javier González Calvo, hizo un exhaustivo análisis de la actual situación del Córdoba CF. El extremeño, desde el horario establecido contra la UD Tamaraceite, pasando por la planificación de la siguiente temporada y concluyendo con algunos temas judiciales, ofreció su impresión de todo lo que rodea a la entidad bajo el deseo de conseguir el ascenso «lo antes posible».

El lío del partido contra el Tamaraceite

El mandatario, en declaraciones a La Jugada de Córdoba, se refirió en primer lugar al choque que les enfrentará, el próximo miércoles 23 de marzo al mediodía, a los canarios. «A nadie le gusta jugar a esas horas porque no puede venir nuestra gente cuando más los necesitamos y sobre todo ahora que nos estamos jugando el ascenso a la Primera RFEF, pero hay que acatarlo», reseñó. La cúpula intentó hacer ver a la Federación que «nosotros tuvimos que hacer noches en Las Palmas y también en La Palma» e, incluso, que les mandaron «vuelos de todo tipo» para contemplar alternativas. Sin embargo, el Juez Único de Competición decidió esa franja porque el Tamaraceite expuso que «no tiene jugadores profesionales y que tienen que trabajar».

Otra de las opciones sobre la mesa estuvo en jugar el Jueves Santo por la mañana. «Lo vimos menos oportuno. Es un periodo vacacional, con bastante gente de viaje o celebrando la Semana Santa. Aquí creemos que desde el punto de vista futbolístico era lo que menos interesaba, ya que jugar después de ir a Cáceres, nuestro máximo rival, desvirtúa mucho la competición», subrayó. Para los insulares, por su parte, hubiera sido «beneficioso hacerlo lo más tarde posible porque piensan que podríamos tener los objetivos cumplidos» y no consideró que tuvieran la culpa. «Tienen que defender lo que mejor creen para sus intereses y decide el Juez», apuntó.

Ese día, por lo tanto, habrá aficionados que no puedan acudir a El Arcángel. «Entiendo el cabreo, hay una ilusión tremenda y ya lo vimos con casi dos mil personas en Antequera. El organizador de la competición es la Federación y a veces hay que acatar lo que te imponen», lamentó. El Córdoba CF reaccionó rápidamente con una promoción de entradas para estudiantes, jubilados, parados y otros organismos sociales. «Hasta hace un momento había más de 1.700 peticiones, con 9.000 abonados que tenemos, al final hay 13.000 localidades libres que las pondremos a disposición de la gente de Córdoba».

En este tema llevan trabajando «cuatro o cinco días porque teníamos la sensación de que se jugaría ese miércoles», y agradeció la ayuda del Ayuntamiento de Córdoba en este tema. Sin que sirva para restar horas de estudio, González Calvo reconoció que «si esas dos horas pueden venir los alumnos a ver al equipo de su ciudad, puede ser una acción bonita para todos».

Las opciones de ascenso en una temporada larga

Lo que no quiso fijar es un instante para consumar la promoción de categoría. «Hay que ser moderado en este caso. Es una situación privilegiada y tras el partido del domingo en Antequera, cada vez falta menos y ojalá sea en nuestra casa». Un partido así que, durante su estancia, «normalmente lo perdíamos», finalmente se ganó en el último minuto, lo que da «todavía un poco más de normal si no teníamos mucha», estipuló. Vital será ganar estos dos siguientes encuentros en el feudo ribereño ante el CD San Roque de Lepe y el Tamaraceite. «Si ganamos estos seis puntos tenemos mucho eso, luego un buen resultado frente al Montijo y al Cacereño nos da casi el ascenso», advirtió.

Porque al vestuario, en líneas generales, se le está haciendo «muy larga» la temporada. La competencia de los extremeños obliga a que no se pueda bajar la guardia en ningún momento. «Se está haciendo más largo porque nos lo está poniendo difícil, lo normal es que estuviéramos en situación de poder ascender», admitió. La participación en la Copa RFEF, con «campos complicados, pesados y muchos partidos seguidos» propició que exista «un poco de bajón físico». No obstante, no se le puede reprochar nada al grupo. «Han ganado todos los encuentros, salvo uno en los despachos, desde el 22 de diciembre de 2021 ante el Mensajero, no le podemos pedir mucho más, solo el ascenso que se produzca lo antes posible».

En cuanto a lo ocurrido esa tarde en la isla de La Palma, con la amarilla clave a Javi Flores para la posterior alineación indebida con la UD San Fernando, González Calvo determinó que fue «un cúmulo de despropósitos». El capitán comentó a varios miembros de la expedición «que le enseñaron tarjeta» y ahora se han puesto a «más personas que tienen que ver los comunicados que hace la Federación y lo tenemos más controlado, que antes también lo estaba». Su único deseo es que «no vuelva a pasar más», declaró.

La planificación del siguiente curso, en marcha

El futuro del equipo puesto sobre la Primera RFEF arrojó algunas cuestiones relevantes en torno a la renovaciones y fichajes. «Se está trabajando en ello, en algunos casos hay propuestas hechas desde hace tiempo, sobre todo en los que tienen contrato en vigor para el año que viene. Lo que le digo a la dirección deportiva es que el Córdoba, en la división en la que esté, es un morlaco y aquel que quiera estar con nosotros tiene que estar encantado de hacerlo, sin jugar con tiras y aflojas», mencionó.

Al preguntarle si en esos casos estaban Carlos Puga o Antonio Casas, el consejero delegado no quiso dar nombres. «Me refiero a los que todos sabéis, no hay muchos. Tienen fecha límite y en algunos casos han vencido, no te digo que sea uno u otro», estimó. Otros supuestos, mientras tanto, se cumplirán «en las próximas semanas» simplemente «por la inercia de cumplir los partidos estipulados». Incluso comentó que él mismo estaba deseando «que me digan que el año que viene sigo», bromeó. «Queremos renovar, estamos contentos, pero tampoco estaremos a disposición de lo que diga un jugador o a lo contrario, a este club quieren venir muy buenos futbolistas», puntualizó.

Habrá que analizar si Miguel de las Cuevas estará o no en ese proyecto. «Es un cordobesista más, no tengo que decidirlo yo, es así. Es una persona muy querida por todos, ojalá pudiera continuar pero esto es fútbol y decidirán los que sepan», recalcó.

En principio, el plan contemplan a cinco o seis refuerzos para el próximo verano. «Partimos de una muy buena base, de recomponer al equipo entero, y estamos trabajando en que crezca lo que tenemos. Por eso estamos renovando a mucha gente y a ellos le iremos aportando lo que la dirección deportiva considere». Uno de los nombres es el del lateral izquierdo Calderón, por el que hay interés blanquiverde. «Ni está atado ni tiene una propuesta. En Primera RFEF tienen que jugar, como mínimo, seis sub-23 y es un jugador que puede destacar para su equipo», explicó.

Los asuntos legales, a la orden del día

González Calvo, en su extensa intervención radiofónica, también habló de temas judiciales, como por ejemplo la Unidad Productiva cordobesista. «En ese sentido estoy muy tranquilo, hay una sentencia firme y yo también lo haría y buscaría todas las vueltas para defender a mis clientes. Iremos a la vista y ya está», estableció. En el pago a Beiman dijo que «cumplimos» tras «quedar embargados los derechos de cobro de todo tipo del club y el propietario, de manera inmediata, depositó el dinero en el juzgado». Y de la tramitación para la concesión del uso del estadio siguen «esperando a que el Ayuntamiento nos llame», algo que podría ocurrir dentro de unos meses como indicó el consistorio.