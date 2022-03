El futuro proyecto del Córdoba CF para el desafío en la Primera RFEF volvió a cobrar protagonismo tras la renovación de Álex Bernal hasta 2023. El centrocampista fue confirmado como el cuarto jugador renovado para la siguiente campaña, lo que demuestra que la dirección deportiva que encabeza Juanito -sin perder evidentemente la perspectiva de la actual realidad de la entidad-, sigue su cauce para dejar muchos cabos atados antes del verano.

Bernal, otra ampliación esperada

La cómoda renta que posee el equipo de Germán Crespo a estas alturas, con seis puntos de ventaja sobre el CP Cacereño -y un partido menos a disputar frente a la UD Tamaraceite-, permite centrar la atención también en este tipo de circunstancias. La del medio hispalense se venía cocinando a fuego lento desde hace semanas hasta que finalmente se produjo la ansiada firma. Bernal, que tenía una cláusula dentro de su contrato para prolongar su estancia por una campaña en caso de disputar 20 partidos oficiales con -al menos- 45 minutos en el verde, no tendrá que estar pendiente de alcanzar la cifra.

Pese a que solo le quedaban cinco jornadas para sellar su continuidad automática, Juanito quiso premiar su predisposición y esfuerzo en el grupo 4 de la Segunda RFEF. La plena confianza que le otorgó el entrenador, Germán Crespo, desde que llegara el pasado verano del Marbella FC resultó crucial para ello. A sus 31 años, cumplidos el pasado 3 de marzo, se hizo rápidamente con la titularidad junto a Toni Arranz. Todo ello se produjo en los primeros siete partidos y únicamente no completó la totalidad de los minutos en dos ocasiones contra el CD Coria y el Antequera CF. Ante los malagueños, siguientes rivales ligueros, sufrió unas molestias musculares que lastraron su rendimiento.

De hecho, el jugador permaneció lejos del terreno de juego más de dos meses, un panorama que no le impidió regresar con más fuerza hasta asentarse nuevamente dentro del once y encadenar cinco titularidades teniendo como compañero a Javi Flores. En total, entre la liga y la Copa RFEF, llegó a los 16 compromisos, pero frente al Antequera no cumplió la mitad del choque, por lo que no computó en la cuenta para la renovación.

Los ya firmados y los que vendrán

El escenario planteado con Bernal recuerda, y mucho, al que ya vivió José Ruiz. El lateral valenciano, que también destacó en la parcela defensiva, logró la renovación hasta 2023 sin depender de partidos. El extremo hispano-marroquí, Simo Bouzaidi, cumplió la serie prevista de encuentros para prorrogar su vínculo un curso, pero la dirección deportiva optó por aumentar hasta 2024 su relación contractual. Y es que la calidad y desparpajo demostrados por el joven jugador llamaron la atención de otros clubs, por lo que quisieron frenar cualquier escenario imprevisto. No necesitó reunión alguna el atacante Adrián Fuentes, ya que amplió hasta 2023 al superar la decena entre goles y asistencias.

La pregunta es clara y tiene a varios inquilinos del vestuario como principales actores. ¿Quién será el siguiente en firmar? Uno de los más próximos es el zaguero Dragisa Gudelj. El serbio, que llegó en el mercado invernal procedente del Cádiz B, solo lo hizo para seis meses. En cualquier caso, su evolución -es titular para Crespo- le ha abierto las puertas y existe un acuerdo verbal prácticamente cerrado, como reconoció Juanito a Radio Córdoba. No es el único, ya que están muy cerca de llegar a su meta personal tanto el portero Carlos Marín como el mediapunta Miguel de las Cuevas.

El almeriense, el elegido últimamente por el técnico granadino para defender el arco, debe llegar a los 20 partidos para que la renovación se complete. Hasta ahora tiene 15 en sus espaldas -12 de liga y 3 de la Copa RFEF-, pero no se descarta que ocurra como con otros jugadores citados. El alicantino, mientras tanto, necesita alcanzar las 15 asistencias y goles y va bien encaminado con la decena.

Tampoco hay que dejar de lado a Toni Arranz. El centrocampista madrileño renovará, de manera automática, si el equipo termina ascendiendo a la Primera RFEF. Su relación con el Córdoba CF podría ir a más en el supuesto de producirse un segundo ascenso, esta vez a Segunda División.

Existen otros dos casos en los que trabajan, aunque sin una excesiva celeridad. El polivalente Carlos Puga y el goleador Antonio Casas cumplen a la perfección con el rol de joven que tiene hambre y ansía progresar al mismo tiempo que el Córdoba CF. El lateral, que también puede adelantar su posición al extremo, destacó el pasado año en el filial y firmó, ya como parte del primer equipo, hasta 2023. Mientras tanto, el rambleño es una de las sensaciones y un reclamo para los más pequeños. Su capacidad anotadora propicia que las esperanzas estén depositadas en su figura. Fichó hasta 2023, pero la entidad confía en que pueda convertirse en uno de los referentes de cara al futuro.