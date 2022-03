Al Córdoba CF no le queda otra que seguir a lo suyo, que es ganar. No hay mejor reconstituyente para retomar el pulso tras una semana rara, en la que se perdieron en un despacho federativo en Las Rozas los puntos que se ganaron en Maspalomas. La sólida ventaja sobre el resto en la clasificación minimizó los efectos del golpe, pero dejó un poso de desazón que el Córdoba pretende disipar de una manera clara: enlazando otro triunfo. Lleva once seguidos en la Liga al amparo de su afición. «Sería genial conseguir una victoria para que dejemos atrás una semana complicada y que todo esto se quede en el olvido», dejó dicho en la sala de prensa Germán Crespo, que reconoció que el duelo iba a ser «especial» por el ambiente que se generó en el cordobesismo después del suceso de la alineación indebida de Javi Flores.

El capitán, por cierto, está disponible para ser alineado ante el Mensajero en la matinal del domingo. El de Fátima, protagonista involuntario de la pifia en el seno del club, tendrá la ocasión de seguir en una dinámica excelente en lo personal: está viviendo la mayor racha de titularidades consecutivas en toda su trayectoria deportiva. Lleva 17 apariciones seguidas en el Córdoba con el brazalete de capitán y no parece que en el choque frente al Mensajero vaya a perder esa condición. El Juez Único de Competición confirmó en su sanción que, además de la pérdida del partido por 3-0 y la multa de 1.500 euros al club, el futbolista ya había cumplido su partido. La alineación de Germán Crespo, como es habitual, se presenta rodeada de incógnitas. Sin José Alonso, en la fase final de su recuperación, ni Bernardo Cruz, lesionado esta semana en un entrenamiento tras un choque con Casas, el técnico granadino está en condiciones de repetir el once que salió triunfante de la barriada de San Fernando. Ekaitz Jiménez, que siguió un tratamiento específico durante la semana, estuvo en el grupo con sus compañeros en la sesión final del sábado, en la que estuvieron el colombiano Ferney Mosquera y el sevillano Iván Martínez, centrales del filial. ¿Clonar el once? Es probable que opte por esa vía esta vez, aunque sigue fiel a su norma de esconder las cartas hasta el último momento. Del rival espera cualquier cosa, ya que «lo que hacen contra otro lo cambian totalmente cuando se enfrentan al Córdoba», dijo. En todo caso, el talante con que aborda su equipo la búsqueda de la décimo segunda victoria seguida en casa es el de siempre. «Será un partido que habrá que madurar y en el que no podemos precipitarnos», advirtió Crespo. Luego, en el césped, se comprobará cómo se traduce esa consigna. Si hay salida en tromba o si, por el contrario, se toma la vía del desgaste para noquear en el tramo final con la potencia de los cambios. 🔜 Nos vemos mañana en el Reino 🏟️#CCFMensajero pic.twitter.com/fuRsMtyIdU — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) 5 de marzo de 2022 En el Mensajero llega un técnico con muchas horas de vuelo: Josu Uribe, que esta semana recordó que nunca perdió en El Arcángel, al que llego en sus etapas en Getafe, Elche, Las Palmas y Éibar. «Al Córdoba no le podemos jugar de tú a tú, eso está clarísimo», dijo. El Mensajero ha empatado 12 de sus 23 partidos. Se encuentra cómodo en las distancias cortas, lleva cuatro semanas sin perder y tiene en forma a su delantero brasileño Edu Salles, que con siete goles está incrustado en un top de anotadores ocupado en exclusiva por blanquiverdes. Alineaciones probables Córdoba CF: Carlos Marín, José Ruiz, Gudelj, José Cruz, Ekaitz, Álex Bernal, Javi Flores, Adrián Fuentes, De las Cuevas, Simo y Willy Ledesma. Mensajero: Padilla, Óscar, Eslava, Diego, Jaime, Ale González, Toni Robaina, Yeray González, Toni Segura, Álex García y Edu Salles. Árbitro: Asensio Pérez (Comité Extremeño). Campo y hora: El Arcángel (domingo, 12.00 horas, PTV Córdoba y Footters).